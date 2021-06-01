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Молдова готова активно включиться в работу нового раунда переговоров в формате «5+2»

Молдова готова активно включиться в работу нового раунда переговоров в формате «5+2»

Исполняющая обязанности вице-премьер-министра РМ Ольга Чеботарь обсудила сегодня с главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом некоторые аспекты переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

Также обсуждалась динамика диалога между Кишиневом и Тирасполем в установленных форматах взаимодействия и определение жизнеспособных решений текущих проблем, со ссылкой на Бюро по реинтеграции сообщает moldpres.md

В повестке дня была подтверждена готовность молдавской стороны активно и безоговорочно включиться в работу нового раунда переговоров в формате «5+2».

В этом контексте Ольга Чеботарь подчеркнула важность полного соблюдения принципов и процедур, согласованных в процессе переговоров, а также необходимость выполнения обязательств по вопросам, представляющим жизненный интерес для жителей обоих берегов Днестра с точки зрения гарантии соблюдения основных прав и свобод человека.

Глава Миссии ОБСЕ выразил признательность властям Кишинева за предпринятые до сих пор усилия, призвав к преемственности для поддержания диалога в конструктивном русле и достижения положительных результатов. Официальные лица договорились, что они будут поддерживать постоянное общение по ряду вопросов, представляющих общий интерес.

moldpres.md
  • Сегодня, 07:00
  • DTV
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