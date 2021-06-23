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Россия может ввести запрет на экспорт бензина

Россия может ввести запрет на экспорт бензина

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго рассмотреть целесообразность введения временного запрета на экспорт бензина. Как сообщает пресс-служба кабмина, такое решение может быть принято с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в третьем квартале этого года.

Следует отметить, что ранее министерство предложило на три месяца ограничить экспорт топлива из России, чтобы стабилизировать внутренний рынок и не допустить роста цен. Как сообщало EADaily, о планах правительства ввести временный запрет на экспорт нефтепродуктов Новак впервые сообщил в середине апреля, передает eadaily.com.

«Необходимо дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке. Минэнерго России с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в III квартале 2021 года рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина», — говорится в сообщении по итогам совещания вице-премьера с нефтекомпаниями.

По информации издания «Коммерсантъ», Новак также поручил ведомству изучить необходимость заключения соглашений с нефтяниками о максимумах региональных оптовых цен и проработать их параметры. В соответствии с поручением вице-премьера Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проработают вопрос об увеличении норматива продаж топлива на бирже на 1% в третьем квартале. До 15 июля изменения в совместный приказ ведомств будут внесены в правительство.
eadaily.com
  • Сегодня, 07:10
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