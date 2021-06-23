Dnestr.TV

 
0

В Бендерах ищут виновника аварии со смертельным исходом

В Бендерах ищут виновника аварии со смертельным исходом
Водитель Toyota Avalon накануне сбил на пешеходном переходе пожилую женщину и скрылся, сообщает пресс-центр МВД ПМР
Женщина 76 лет, которая утром 22 июня была сбита на пешеходном переходе в Бендерах, от полученных травм скончалась.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Суворова и 28 Июня. У зебры остановились несколько машин, они пропускали пенсионерку. Водитель Toyota, предположительно превысив скорость, проехал данный участок дороги, по пути сбил пожилую женщину.

Нарушитель уехал с места ДТП. . Водитель скрылся. Его поиском занимаются сотрудники Бендерского УВД. Человеку, сидевшему за рулём авто, предстоит ответить перед законом.
В Бендерах ищут виновника аварии со смертельным исходом
  • Сегодня, 10:14
  • DTV
  • Просмотров: 2
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна