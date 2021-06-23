Водитель Toyota Avalon накануне сбил на пешеходном переходе пожилую женщину и скрылся, сообщает пресс-центр МВД ПМР Женщина 76 лет, которая утром 22 июня была сбита на пешеходном переходе в Бендерах, от полученных травм скончалась.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Суворова и 28 Июня. У зебры остановились несколько машин, они пропускали пенсионерку. Водитель Toyota, предположительно превысив скорость, проехал данный участок дороги, по пути сбил пожилую женщину.
Нарушитель уехал с места ДТП. . Водитель скрылся. Его поиском занимаются сотрудники Бендерского УВД. Человеку, сидевшему за рулём авто, предстоит ответить перед законом.