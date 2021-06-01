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Число записей на вакцинацию выросло в Москве в 10 раз

Число записей на вакцинацию выросло в Москве в 10 раз
Москвичи записались на вакцинацию рекордное число раз за сутки - порядка 60 тыс., что в 10 раз превышает минимальные показатели. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин , передаёт tass.ru
К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом. Но что радует - все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться. Вчера записалось рекордное количество - около 60 тыс. [человек], еще недавно мы "падали" до уровня около 6 тыс. [записей] в день, то есть практически в 10 раз разница в записях", - сказал Собянин во время осмотра новой поликлиники в районе Коптево.

Накануне он сообщил, что число вакцинированных от коронавируса жителей Москвы превысило 2 млн. По словам мэра, активная запись на вакцинацию обнадеживает, так как это означает, что жители города в ближайшие месяцы могут получить надеждую защиту от коронавируса, стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".
Москва находится на первом месте среди регионов России по числу заболевших коронавирусом. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.
  • Сегодня, 12:13
  • DTV
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