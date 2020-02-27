Парламентарии в рамках прошедшего пленарного заседания приняли в двух чтениях предложенные Правительством изменения в Закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе».
Поправки предусматривают сохранение за работающими гражданами, привлеченными на военные сборы, средней заработной платы. Ранее это было не так. Призванным на сборы платили денежное довольствие, установленное для соответствующих категорий военнослужащих-контрактников. При этом в большинстве случаев оно было значительно ниже, чем оплата труда на месте работы. Механизм финансирования таков: среднюю зарплату работнику выделяет за счет своих средств работодатель, после чего из казны ему возмещают понесенные затраты, передает пресс-служба Правительства.
Отметим, что приднестровцы неоднократно обращались к руководству Правительства с просьбой устранить указанную проблему. Ее существование приводило к тому, что семьи, в которых мужчин призывали на военные сборы, теряли от 20% до 30% совокупного дохода супругов.
«Суть заключается в том, что из семьи на военные сборы призывают мужчину на срок от месяца до трех в зависимости от подразделения армии. И по сути выходит так, что если заработная плата у данного гражданин была выше, чем та сумма, которая выплачивается во время прохождения военных сборов, семья остается без части дохода. Если эта семья с небольшими зарплатами, в которой супруга – работник бюджетной сферы, то по нашим расчетам выходило так, что на три месяца эта семья оставалась без 20% доходов, а где-то без трети доходов. Конечно, это совершенно справедливо вызывало вопросы у наших граждан. Мы изучили опыт других стран, в том числе Российской Федерации, и увидели, что ущерб семье не наносится в предложенном Правительством варианте, и государство выпадающие доходы компенсирует», – отмечал, комментируя ранее вопрос, Глава Правительства Александр Мартынов.
Закон вступит в силу после подписания Президентом ПМР gov-pmr.org