Суд признал законным срок лишения свободы экс-топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, осужденной на 15 лет за шпионаж. Ее преследовали за передачу Молдове данных о поставке российского электричества в отдельные регионы Украины, передает rbc.ru
Первый апелляционный суд признал законным приговор бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, которой вменяется шпионаж (ст. 276 УК). Об этом сообщили РБК в объединении «Команда 29», адвокаты которого Иван Павлов и Евгений Смирнов представляют интересы Цуркан. Суд удовлетворил представление прокуратуры, пересчитав фактический срок заключения Цуркан по старым нормам, из расчета «день за день», добавили в «Команде 29».
Заседание проходило в закрытом режиме, материалы дела засекречены, поскольку в них содержится гостайна.
Цуркан была арестована в июне 2018 года; в декабре 2020-го Мосгорсуд приговорил ее к 15 годам колонии. Приговор, вынесенный судьей Андреем Суворовым, обжаловала не только защита, но и гособвинитель Борис Локтионов, который попросил суд иначе зачесть в приговор срок заключения Цуркан в СИЗО — это позволило бы увеличить ей реальное время лишения свободы более чем на год.
В обвинении утверждалось, что Цуркан, на тот момент гражданка Молдрвы, в 2004 году была завербована молдавской Службой информации и безопасности (СИБ) и негласно сотрудничала с ней все последующие годы под псевдонимом «Карла». В 2015 году Цуркан якобы передала СИБ секретную информацию о поставках электричества из России на территорию Украины, полученную от замминистра энергетики Вячеслава Кравченко (в другой части приговора утверждалось, что Цуркан ознакомили с секретными документами в нарушение процедур «неустановленные должностные лица Минэнерго России»). Конечным получателем этих сведений были органы НАТО, считали в ФСБ.
Следствие не конкретизировало способ, которым Цуркан предположительно передала данные в СИБ (отмечалось лишь, что это был «закрытый канал связи»), а также размер вознаграждения, которое она за это получила, сообщала «Команда 29». По данным защитников, ФСБ доказывала, что Цуркан является агентом молдавской спецслужбы, тремя документами, полученными от неизвестного информатора. Первый — это ксерокопия анкеты агента СИБ Молдовы с персональными данными, совпадающими с данными Цуркан. Защита утверждала, что она была сфальсифицирована: бланк такой анкеты есть в интернете, часть данных Цуркан, которые там приводятся, еще не были актуальны на момент предполагаемого заполнения анкеты, к тому же она содержит ошибки в румынском языке.
Вторым документом были якобы перехваченные Россией рапорты из СИБ Молдовы в один из интеграционных центров НАТО. Они содержали дословный перевод на английский язык секретных писем в правительство России от министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского, к которым Цуркан, по ее утверждениям, не имела доступа. Третьим доказательством вины были показания секретного свидетеля — предполагаемого сотрудника российских спецслужб под псевдонимом «А.А. Агафонов», якобы добывшего свидетельства шпионажа Цуркан. По данным адвоката Ивана Павлова, оперативник отказался называть источники материалов из дела Цуркан.
Суд допросил по делу гендиректора «Интер РАО» Бориса Ковальчука, высокопоставленных сотрудников Минэнерго, «Интер РАО» и НП «Совет рынка». Ковальчук и бывший замминистра энергетики Кравченко охарактеризовали Цуркан положительно, Ковальчук, в частности, назвал ее «уникальным специалистом в области зарубежных поставок электроэнергии» и добавил, что «по роду ее деятельности возникало большое число конфликтных ситуаций». Сотрудники «Совета рынка» и СО ЕЭС говорили, что данные о поставках электричества в определенные регионы Украины были доступны широкому кругу лиц; о том, что они составляют гостайну, никто не знал. Цуркан также утверждала, что Минэнерго обращалось с этой информацией «как с открытой, никоим образом не считая ее секретной».
Цуркан отрицала и сам факт сотрудничества и передачи какой-либо информации молдавским спецслужбам. Подсудимая и ее адвокаты предполагали, что с ее преследованием может быть связан конфликт с бывшим президентом Приднестровья Евгением Шевчуком из-за Молдавской ГРЭС, которая находится на территории республики. Конфликт привел к приостановке работы ГРЭС и снижении поступлений в бюджет Приднестровья; Ковальчук впоследствии запретил Цуркан посещать республику из-за опасности ее ареста, говорила она. Шевчук категорически отрицал свою связь с преследованием Цуркан.
Другой версией защиты был «рейдерский захват должности» Цуркан со стороны ее недоброжелателей из «Интер РАО». Адвокат Павлов допускал, что материалы о мнимой работе Цуркан на западные спецслужбы «могли быть специально «подброшены» российской разведке, например, чтобы отвести подозрения от настоящего агента, работающего в энергетическом секторе России. Кроме того, личными данными Цуркан мог быть легендирован другой человек, полагал он.