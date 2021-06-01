В парламент Приднестровской Молдавской Республики направлены изменения в закон «О налоге на имущество физических лиц». Законопроект разработан в целях стимулирования владельцев транспортных средств осуществлять регистрацию в Приднестровской Молдавской Республике принадлежащих им транспортных средствах – вертолетов, самолетов, теплоходов, яхт и других парусно-моторных судов, катеров, гидроциклов, моторных лодок и других водных транспортных средств, несамоходных (буксируемых) судов, мотосаней, снегоходов, других водных и воздушных транспортных средств.
Документом предусмотрены изменения в размеры ставок налога на имущество физических лиц для вышеназванных транспортных средств. Данное предложение обусловлено большим количеством обращений граждан-владельцев плавательных средств с двигателем, которые, в частности, указывают на значительные размеры ставок налога на водный вид транспорта, пишет newspmr.com.
К примеру, владельцу гидроцикла с мощностью двигателя 260 лошадиных сил один раз в год приходится осуществлять налоговый платёж в размере 11 310 рублей. Также собственнику моторной лодки с маленьким объёмом двигателя (40-50 лошадиных сил), как правило это рыболовы-любители, приходится платить немалые средства – 870-1087,5 руб.
Такие высокие ставки налогов, со слов заявителей, ничем не обусловлены, поскольку в отличии от автомобилей, водный транспорт не передвигается по дорогам общего пользования, на содержание которых требуется большие объёмы финансовых средств.
Столь высокие ставки налогов на вышеназванные водные виды транспортных средств подталкивают их владельцев регистрировать транспортные средства в соседних государствах в виду меньшей ставки налогов, в связи с чем, республиканский бюджет лишается дополнительных налоговых поступлений, которые могли бы пойти на увеличение зарплат и пенсий, а также реализацию государством иных своих социальных функций.
Согласно информации МВД, на территории Приднестровской Молдавской Республики зарегистрировано катеров – 108 единиц, моторных лодок – 653 единиц, гидроциклов – 70 единиц, теплоходов – 4 единицы.
Предлагается установить срок вступления законопроекта в силу с 1 января 2022 года.
В рамках прогноза, в дальнейшем предполагается увеличение количества зарегистрированных транспортных средств в Приднестровской Молдавской Республике и, тем самым, увеличение поступлений налоговых отчислений в бюджет.
Предлагаемые ставки годового налога для транспортных средств:
1. Вертолеты, самолеты, теплоходы (с каждой лошадиной силы) – 1,5 РУ МЗП.
2. Яхты и другие парусно-моторные суда (с каждой лошадиной силы) – 0,5 РУ МЗП.
3. Гидроциклы (с каждой лошадиной силы) – 0,5 РУ МЗП.
4. Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства (с каждой лошадиной силы) – 0,5 РУ МЗП.
5. Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) – 1,5 РУ МЗП.
6. Мотосани, снегоходы (с каждой лошадиной силы) – 0,8 РУ МЗП.
7. Другие водные и воздушные транспортные средства (за исключением весельных лодок), не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) – 17 РУ МЗП.