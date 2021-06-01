НАТО укрепляет восточные рубежи своего блока – Соединенные Штаты Америки устанавливают систему противоракетной обороны на севере Польши. Она будет отслеживать и перехватывать баллистические ракеты вероятного противника НАТО за пределами Европы, сообщает segodnya.ua
Альянс уже имеет наземные военные базы в Польше и Румынии, а четыре эсминца ВМС США с системами ПВО постоянно дежурят в Испании.
Накануне президент РФ Владимир Путин в своей статье для немецкого издания пожаловался на НАТО. По его словам, движение блока на восток стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе.
Он отметил, что сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала – нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений.