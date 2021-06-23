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Представлена форма молдавских олимпийцев

Представлена форма молдавских олимпийцев

Национальный олимпийский комитет (НОК) Молдовы представил форму сборной республики для участия в Олимпийских играх 2020 в Токио.

Презентация прошла в Международный олимпийский день за 30 дней до старта соревнований в японской столице, где выступят спортсмены из более чем 200 стран. В официальной церемонии приняли участие олимпийские чемпионы нашей страны: Лариса Попова, Олег Молдован и Сергей Мурейко, а также молдавские спортсмены, прошедшие квалификацию в Токио.

Экипировка состоит из трех наборов: повседневной формы, спортивной для состязаний и парадной. Повседневная одежда представляет из себя темный низ и белый верх с элементами национального костюма, парадная форма – это классический черный костюм с накидкой на плечи в цветах молдавского флага. Спортивная форма выполнена также с темным низом, а верх – бирюзовый, передает sputnik.md.

"Надеюсь, что мы как можно скорее избавимся от трудностей, которые сейчас везде. Жду, что мы будем радоваться результатам наших спортсменов. Мы уже приблизились к олимпийским играм. Не думаю, что есть хоть кто-то безразличный к результатам команды", – заявил в ходе презентации глава НОК Николай Журавский.

Форму сборной Молдовы утвердили в НОК. Именно в этой форме они выйдут с флагом Молдовы на открытии и закрытии Игр в японской столице.

Перед гостями также выступил посол Японии в Молдове Катаяма Йошихиро.

"Рад, что меня пригласили в это прекрасное место, на эту приятную церемонию. Остается ровно 30 дней до Олимпиады и Паралимпиады. Хочу сказать, что в Токио сейчас все к этому готовятся очень серьезно. Эти соревнования – большая ответственность. Мы желаем вам выступить там успешно", – отметил Йошихиро.

На Олимпийские игры квалифицированы 15 молдавских спортсменов: легкоатлеты Залина Петривская, Лилия Фиськович, Димитриана Безеде, Сергей Маргиев и Андриан Мардаре, борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану, пловчиха Татьяна Салкуцан, лучники Александра Мырка и Дан Олару, каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу, гребец Сергей Тарновский, дзюдоисты Виктор Стерпу и Денис Виеру.

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.

Представлена форма молдавских олимпийцев

Представлена форма молдавских олимпийцев

Представлена форма молдавских олимпийцев

Представлена форма молдавских олимпийцев

Представлена форма молдавских олимпийцев

sputnik.md
  • Сегодня, 05:56
  • DTV
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