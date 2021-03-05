Dnestr.TV

 
0

Минэкономразвития Приднестровья утвердило Положение об упрощенном порядке перепланировок, не затрагивающих несущие конструкции общественных зданий

Минэкономразвития Приднестровья утвердило Положение об упрощенном порядке перепланировок, не затрагивающих несущие конструкции общественных зданий

Согласно документу, упрощенный порядок ввода в эксплуатацию объектов общественных зданий предусмотрен для выполнения следующих видов работ:

1) Перепланировки, не затрагивающие несущие конструкции (с сохранением вентиляционных каналов и дымоходов), связанные с изменением общей, основной и вспомогательной площади за счет:

- демонтажа или устройства не несущих перегородок, включая перегородки из легких конструкций с витражным заполнением (остеклением);
- демонтажа или устройства кладовых, отопительных печей, каминов (без перекрытия вентиляционных шахт, дымоходов);
- устройства утепления и отделки внутренних стен;
- демонтажа или устройства оконных (дверных) проемов во внутренних не несущих стенах, перегородках, заполнений оконных (дверных) проёмов, а также выполнение работ, связанных с закладкой оконных (дверных) проемов.

2) Перестановка оборудования в пределах назначения помещений.

3) Демонтаж или устройство помещений санузлов, душевых, ванных; раздевалок и иных бытовых помещений.

4) Остекление балконов и лоджий за исключением данных работ на фасадах зданий, обращенных в сторону улиц и площадей населенного пункта.

5) Демонтаж или устройство навесных козырьков входных групп, крылец, пристраиваемых навесов к основным строениям, не влияющих на проектную расчетную несущую нагрузку капитальных стен зданий и сооружений при условии, если фасады строений не обращены в сторону улиц и площадей населенного пункта.

6) Утепление и отделки стен главных фасадов при условии согласования конструктивного решения утепление и отделки стен, а также паспорта цветового решения с главным архитектором города (района).

Условия

Вводимый в эксплуатацию объект, на котором была произведена перепланировка, должен соответствовать проекту, при наличии разрешения на перепланировку, выданного государственной администрацией города (района).

В случае отсутствия указанного разрешения, приемочной комиссии предъявляется техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций, выполненное организацией, имеющей лицензию (право) на выполнение работ по обследованию строительных конструкций и выдачу заключения.

Не допускается ввод в эксплуатацию объекта без получения положительного заключения организации, имеющей право проведения обследования зданий и сооружений.

Ринат Ветров, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 06:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна