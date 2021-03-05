Согласно документу, упрощенный порядок ввода в эксплуатацию объектов общественных зданий предусмотрен для выполнения следующих видов работ:
1) Перепланировки, не затрагивающие несущие конструкции (с сохранением вентиляционных каналов и дымоходов), связанные с изменением общей, основной и вспомогательной площади за счет:
- демонтажа или устройства не несущих перегородок, включая перегородки из легких конструкций с витражным заполнением (остеклением); - демонтажа или устройства кладовых, отопительных печей, каминов (без перекрытия вентиляционных шахт, дымоходов); - устройства утепления и отделки внутренних стен; - демонтажа или устройства оконных (дверных) проемов во внутренних не несущих стенах, перегородках, заполнений оконных (дверных) проёмов, а также выполнение работ, связанных с закладкой оконных (дверных) проемов.
2) Перестановка оборудования в пределах назначения помещений.
3) Демонтаж или устройство помещений санузлов, душевых, ванных; раздевалок и иных бытовых помещений.
4) Остекление балконов и лоджий за исключением данных работ на фасадах зданий, обращенных в сторону улиц и площадей населенного пункта.
5) Демонтаж или устройство навесных козырьков входных групп, крылец, пристраиваемых навесов к основным строениям, не влияющих на проектную расчетную несущую нагрузку капитальных стен зданий и сооружений при условии, если фасады строений не обращены в сторону улиц и площадей населенного пункта.
6) Утепление и отделки стен главных фасадов при условии согласования конструктивного решения утепление и отделки стен, а также паспорта цветового решения с главным архитектором города (района).
Условия
Вводимый в эксплуатацию объект, на котором была произведена перепланировка, должен соответствовать проекту, при наличии разрешения на перепланировку, выданного государственной администрацией города (района).
В случае отсутствия указанного разрешения, приемочной комиссии предъявляется техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций, выполненное организацией, имеющей лицензию (право) на выполнение работ по обследованию строительных конструкций и выдачу заключения.
Не допускается ввод в эксплуатацию объекта без получения положительного заключения организации, имеющей право проведения обследования зданий и сооружений.