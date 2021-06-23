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Познер назвал некорректным заявление Бероева о коронавирусе и Холокосте

Познер назвал некорректным заявление Бероева о коронавирусе и Холокосте

Журналист Владимир Познер осудил актера Егора Бероева, проведшего параллель между геноцидом евреев и ограничениями для невакцинировавшихся от коронавируса россиян.

С подобным заявлением артист выступил на вручении премии «ТЭФИ-Летопись Победы». На мероприятии он появился с прикрепленной к пиджаку желтой звездой, отличительным знаком, который нацисты заставляли носить евреев в период Холокоста, передает gazeta.ru

«Сравнение Бероева, мягко говоря, некорректное. Звезду Давида заставляли надевать в нацистской Германии, чтобы определить евреев и потом их уничтожить», — сказал Познер.

Журналист также поделился мнением, по какой причине в России с подозрением относятся к вакцинированию от коронавируса.

«Думаю, к самому вирусу и борьбе с ним в нашей стране относятся с подозрением из-за ряда причин. Например, неумелая пропаганда — это первое. Второе — у нас люди очень подозрительные, и это понятно, их столько обманывали в течение такого количества лет», — заявил он.



gazeta.ru
  • Сегодня, 06:17
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