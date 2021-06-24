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Медаль героя возвращается из Молдовы в Иркутск

Медаль героя возвращается из Молдовы в Иркутск

В Совете Федерации, состоялась передача медали "За боевые заслуги", обнаруженной молдавскими поисковиками на Шерпенском плацдарме.

Награда принадлежала командиру отделения тяги четвертой батареи 184-го истребительного противотанкового артиллерийского Апостоловского полка резерва Главного командования, сержанту Калине Ширякову, погибшему весной 1944 года при освобождении Молдавии. Благодаря поддержке российских поисковиков в Иркутской области были найдены родственники героя, которым будет возвращена награда отца, деда и прадеда, пишет sputnik.md.

От имени поискового движения Молдовы медаль сержанта Ширякова передал глава Национального Координационного Комитета "Победа" Алексей Петрович. Принял награду для последующей передачи родным героя сенатор от Иркутской области Андрей Чернышев. Уже на будущей неделе медаль будет отдана дочери героя, проживающей в Иркутской области.

Символично, что церемония передачи награды состоялась у стен выставки поискового движения России, экспонируемой в здании Совета Федерации и посвященной увековечению памяти павших героев. Многолетнее сотрудничество поисковиков Молдовы и России позволило вернуть из небытия десятки имен и биографий героев Великой Отечественной войны.

Медаль героя возвращается из Молдовы в Иркутск

Медаль героя возвращается из Молдовы в Иркутск

Медаль героя возвращается из Молдовы в Иркутск
sputnik.md
© Photo : Алексей Петрович
  • Вчера, 19:10
  • DTV
  • Просмотров: 39
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