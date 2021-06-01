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Олег Беляков: Определённые силы в Молдове пытаются дестабилизировать ситуацию в Зоне безопасности

Олег Беляков: Определённые силы в Молдове пытаются дестабилизировать ситуацию в Зоне безопасности

Приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии предложила провести экстренное заседание ОКК и обсудить ситуацию в Зоне безопасности.

Накануне группа националистов из Молдовы устроила провокацию на пограничном пункте Приднестровья в селе Варница. Они требовали пропустить их в Бендеры и Тирасполь для агитации идей объединения с Румынией. Провокаторы развернули румынские флаги и включили гимн этой страны. Они кричали, что такого государства как Приднестровье не существует, требовали вывода российских миротворцев, выкрикивали антироссийские лозунги, требуя присоединить Приднестровье к Молдове, Румынии и НАТО.

Приднестровских пограничников провокаторы обзывали «варварами», «бандитами», «наемниками» и создавали конфликтную ситуацию. При этом они вызвали полицию и требовали от властей Молдовы вмешаться.

Националисты провели ночь на границе, установив у КПП палатки. Они уехали только сегодня около полудня. Один из организаторов провокации назвал происходящее «сражением, в котором одержана большая победа».

Попытка организовать аналогичную провокацию имела места несколькими днями ранее при въезде в Рыбницу, передает novostipmr.com.

Напомним, что в конце 80-х годов прошлого века именно националисты Молдовы спровоцировали молдо-приднестровский конфликт, а затем и агрессию Молдовы против Приднестровья.

Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков назвал эти провокации попыткой дестабилизировать ситуацию в Зоне безопасности.

«Мы видим, что какие-то определённые силы в Республике Молдова пытаются дестабилизировать ситуацию именно в Зоне безопасности. На пункт пропуска Варница – Бендеры прибыл автобус, из которого вышли какие-то граждане, одетые в соответствующую униформу с соответствующими флагами и организовали перекрытие пункта пропуска, организовали противодействие тем правоохранительным органам, которые там несут службу, то есть,в принципе организовали массовые беспорядки», - сказал Олег Беляков.

По его словам, приднестровская делегация настаивала на том, чтобы направить военных наблюдателей в точку конфликта, согласно документам, которые определяют действия в случае возникновения инцидентов между сторонами конфликта. В то же время молдавская сторона отказывалась от предложения Приднестровья.

Объединенная контрольная комиссия – это орган, обеспечивающий функциональность миротворческой операции. В нее входят представители сторон конфликта – Молдовы и Приднестровья; России, под эгидой которой проходит операция; Украины, которая присоединилась к операции в качестве наблюдателя. Все решения на ОКК принимаются коллегиально.
novostipmr.com
  • Вчера, 19:17
  • DTV
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