Приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии предложила провести экстренное заседание ОКК и обсудить ситуацию в Зоне безопасности.
Накануне группа националистов из Молдовы устроила провокацию на пограничном пункте Приднестровья в селе Варница. Они требовали пропустить их в Бендеры и Тирасполь для агитации идей объединения с Румынией. Провокаторы развернули румынские флаги и включили гимн этой страны. Они кричали, что такого государства как Приднестровье не существует, требовали вывода российских миротворцев, выкрикивали антироссийские лозунги, требуя присоединить Приднестровье к Молдове, Румынии и НАТО.
Приднестровских пограничников провокаторы обзывали «варварами», «бандитами», «наемниками» и создавали конфликтную ситуацию. При этом они вызвали полицию и требовали от властей Молдовы вмешаться.
Националисты провели ночь на границе, установив у КПП палатки. Они уехали только сегодня около полудня. Один из организаторов провокации назвал происходящее «сражением, в котором одержана большая победа».
Попытка организовать аналогичную провокацию имела места несколькими днями ранее при въезде в Рыбницу, передает novostipmr.com.
Напомним, что в конце 80-х годов прошлого века именно националисты Молдовы спровоцировали молдо-приднестровский конфликт, а затем и агрессию Молдовы против Приднестровья.
Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков назвал эти провокации попыткой дестабилизировать ситуацию в Зоне безопасности.
«Мы видим, что какие-то определённые силы в Республике Молдова пытаются дестабилизировать ситуацию именно в Зоне безопасности. На пункт пропуска Варница – Бендеры прибыл автобус, из которого вышли какие-то граждане, одетые в соответствующую униформу с соответствующими флагами и организовали перекрытие пункта пропуска, организовали противодействие тем правоохранительным органам, которые там несут службу, то есть,в принципе организовали массовые беспорядки», - сказал Олег Беляков.
По его словам, приднестровская делегация настаивала на том, чтобы направить военных наблюдателей в точку конфликта, согласно документам, которые определяют действия в случае возникновения инцидентов между сторонами конфликта. В то же время молдавская сторона отказывалась от предложения Приднестровья.
Объединенная контрольная комиссия – это орган, обеспечивающий функциональность миротворческой операции. В нее входят представители сторон конфликта – Молдовы и Приднестровья; России, под эгидой которой проходит операция; Украины, которая присоединилась к операции в качестве наблюдателя. Все решения на ОКК принимаются коллегиально. novostipmr.com