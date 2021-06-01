С 1 июля 2021 года будут выполняться ежедневные рейсы из Приднестровья в Москву. По средам и субботам – два рейса в день, сообщают в ОАО «Автостанции Приднестровья».
Так, по территории ПМР ежедневно с 1 июля начнёт проходить регулярный международный маршрут Резина – Москва через Рыбницу (8:05), АС «Дубоссары» (9:00), АС «Григориополь» (9:25), АС «Тирасполь» (11:10) в направлении ТПП «Первомайск – Кучурганы». Из Москвы в Приднестровье также будет отправляться ежедневно с Новоясеневской автостанции в 13:00, пишет novostipmr.com.
На сегодняшний день выполняется только один регулярный международный маршрут Днестровск – Санкт-Петербург, который отправляется два раза в неделю и следует в направлении ТПП «Хрустовая-Болган». С 1 июля расписание этого маршрута изменится. Отправление каждую среду и субботу с ДКП «Днестровск» – 8:00, АВ «Бендеры» – 8:30, АС «Тирасполь» – 9:00, АС «Григориополь» – 9:50, АС «Дубоссары» – 10:15, АС «Рыбница» - 11:20, АС «Каменка» – 12:25.
Стоимость билета не изменится и будет составлять 1207,50 рублей ПМР. Предварительная продажа билетов на этот регулярный маршрут уже открыта во всех автостанциях республики.
В связи с действием ограничительных мер въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию возможен только при наличии оснований. Так, наиболее распространёнными являются:
наличие родственников – граждан РФ (достаточно копии российского заграничного паспорта и документа, подтверждающего родство (свидетельство о рождении или браке));
наличие вида на жительство в РФ;
участие в Программе переселения;
следование к месту лечения или обследования по вызову медицинского учреждения;
обучение в вузах, но только по спискам, согласованным учебными учреждениями.
Для граждан РФ дополнительных документов не нужно.
Также необходимо помнить об ограничениях, установленных Украиной для тех, у кого нет украинского гражданства:
наличие медицинской страховки на лечение от COVID-19 (в том числе для детей от 1 года);
с 12 лет наличие отрицательного результата международного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, сделанных не позднее чем за 72 часа до пересечения границы Украины;
либо наличие сертификата о вакцинации препаратом, ободренным ВОЗ (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca (произведенную в ЕС и Южной Корее), CoviShield (та же AstraZeneca, но индийского производства), Janssen (производитель Johnson & Johnson), Sinopharm и CoronaVac (производитель Sinovac). novostipmr.com