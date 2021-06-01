Первая партия семян подсолнечника и сои из Аргентины в количестве 31 170 тонн загружена на судно Tomini Liberty и прибудет в Румынию и Республику Молдова.
Импорт осуществляется группой Trans-Oil, контролируемой миллионером Важей Джаши, которой принадлежат самые важные предприятия по переработке семян подсолнечника в Республике Молдова, а также маслозаводы в Румынии, пишет point.md ссылаясь на mold-street.com
Импорт семян подсолнечника и сои из Аргентины происходит в условиях, когда в прошлом году сильная засуха уничтожила большую часть урожая.
Так, по сравнению с 2019 годом, в 2020 году урожай семян подсолнечника в Молдове снизился примерно на 40%, а сои - вдвое.
Как следствие, во второй половине 2020 года и в первом квартале 2021 года произошло резкое сокращение экспорта через зерновой терминал в Свободном международном порту Джурджулешты (PILG), принадлежащем Trans-Oil Group.
Тем не менее, несмотря на значительное снижение экспорта за последние девять месяцев (вторая половина 2020 года - первый квартал 2021 года), Trans-Oil достигла рекордных продаж в 936,1 миллиона долларов, что на 45,9% больше, чем в предыдущем периоде.
Этот результат объясняется реализацией новой программы запуска и маркетинга, начатой в 2020-м финансовом году, и беспрецедентным ростом цен на сырьевые товары на международных рынках.