Завершено расследование того, как прошел концерт российского рэпера Моргенштерна возле торгового центра сектора Чеканы г.Кишинёва. Пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати сообщила, что организаторы концерта были оштрафованы на 10 000 леев, сообщает tv8.md
29 мая рэпер Моргенштерн дал концерт на парковке у столичного торгового центра. Мероприятие вызвало резкую критику со стороны граждан, а также некоторых депутатов, которые были возмущены тем, что были проигнорированы все анти-COVID-ограничения. Вызвало недовольство и поведение российского исполнителя, который использовал ненормативную лексику, употреблял алкоголь и курил на сцене.
По словам организаторов, мероприятие посетило около шести тысяч человек. Это был первый концерт под открытым небом в столице, который дал российский исполнитель, с момента начала пандемии COVID-19. Раньше все концерты отменялись из-за COVID-ограничений. Источник:point.md