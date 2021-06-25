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Организаторов концерта Моргенштерна оштрафовали на 10 000 леев

Организаторов концерта Моргенштерна оштрафовали на 10 000 леев

Завершено расследование того, как прошел концерт российского рэпера Моргенштерна возле торгового центра сектора Чеканы г.Кишинёва.
Пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати сообщила, что организаторы концерта были оштрафованы на 10 000 леев, сообщает tv8.md

29 мая рэпер Моргенштерн дал концерт на парковке у столичного торгового центра. Мероприятие вызвало резкую критику со стороны граждан, а также некоторых депутатов, которые были возмущены тем, что были проигнорированы все анти-COVID-ограничения. Вызвало недовольство и поведение российского исполнителя, который использовал ненормативную лексику, употреблял алкоголь и курил на сцене.

По словам организаторов, мероприятие посетило около шести тысяч человек. Это был первый концерт под открытым небом в столице, который дал российский исполнитель, с момента начала пандемии COVID-19. Раньше все концерты отменялись из-за COVID-ограничений.
Источник:point.md
  • Сегодня, 10:44
  • DTV
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