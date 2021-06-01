Лидеры стран Евросоюза подвергли резкой критике принятый в Венгрии закон о запрете "гей-пропаганды". "На этот раз все зашло слишком далеко", Орбан "пересек красную линию", - заявили на саммите ЕС.

Лидеры ряда стран Евросоюза во время саммита обрушились с резкой критикой на главу венгерского правительства Виктора Орбана. Причиной стал принятый недавно парламентом Венгрии спорный закон о запрете "пропаганды гомосексуальности".



Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов