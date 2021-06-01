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Наказание за неучастие в выборах в зарубежных странах

Наказание за неучастие в выборах в зарубежных странах
Проблему апатии населения и недоверия к политическим партиям, общественным институтам и выборам в целом в некоторых странах решают путем пересмотра возрастного ценза избирателя, штрафов за неучастие в голосовании без уважительной причины.
Избирательная система многих государства мира позволяет наказывать граждан за игнорирование института выборов. Причем в списке стран со строгим законодательством есть и государства с большими демократическими традициями. За неявку на выборы наказывают в Австрии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Греции, Египте, Люксембурге, Турции, Кипре, Пакистане и других странах.

В некоторых странах выносится публичное порицание, в других — дело может закончиться не только штрафом, но и лишением избирательных прав и тюремным сроком. В Австралии с 1924 года введено обязательное участие в выборах. Штраф за неявку составляет около 13 долларов. При этом, чтобы избежать штрафа, достаточно официально уведомить избирком о своей неявке с указанием ее причин.

Если непроголосовавший избиратель отказывается уплатить штраф, то дело направляется в Суд магистратов, где определением о признании виновности может быть наложен штраф в размере 50 австралийских долларов плюс оплата расходов. При неисполнении судебного определения об оплате штрафа лицо может быть наказано выполнением общественных работ, арестом имущества либо помещено в тюрьму на 1-2 дня.

В Аргентине кроме штрафа за неучастие в выборах в размере от 20 до 200 долларов предусмотрено такое наказание, как лишение гражданина возможности в течение трех лет занимать государственные должности.

В Бельгии обязательное избирательное право (то есть голосование — обязательное) существует с 1893 года. Первая неявка на выборы без уважительной причины карается штрафом в 50 евро, в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125. После четвертого "прогула" гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе.

В Бразилии неучастие в выборах грозит не только штрафом, но и необходимостью в письменном виде объяснить причину неявки на участок для голосования.

В Греции отсутствие избирателя в стране в момент выборов не является уважительной причиной для неучастия в голосовании. Помимо штрафов за неявку могут последовать более серьезные санкции вплоть до ареста и тюремного заключения на срок от одного месяца до одного года, а также лишения званий и должностей.

В Египте сумма штрафа не превышает один доллар, однако не пришедшим на выборы также грозит тюремное заключение.

В Люксембурге, штраф за первую неявку составляет 80 долларов, за вторую — 240. Более суровым наказанием является временное лишение избирательных прав по постановлению суда. Иногда "лишенец" не может быть принят на государственную и муниципальную службу, например учителем в школу, содержащуюся на средства местного бюджета.

В Пакистане за неявку на выборы в лучшем случае грозит штраф 60 долларов, а в худшем — каторжные работы сроком до пяти лет.

В Республике Сербия за неучастие в голосовании предусмотрено наказание в виде денежного штрафа.

В Турции за неявку на выборы предусмотрен штраф в размере около 14 долларов, а злостные нарушители подвергаются уголовному преследованию.

Практика наложения штрафов в размере от 25 до 70 евро существует также в Австрии, Германии, Италии и на Кипре.

Интересные факты о выборах
Этот процесс весьма оригинально проходит в Малайзии. Разными провинциями там правят султаны, а вот короля выбирают из их числа раз в пять лет.

Президент Уругвая, которого до сих пор обожает вся страна, избирался раз за разом. В конце концов он сам сложил с себя полномочия по причине преклонного возраста. Уругвайцам пришлось принять его отставку .

Доподлинно известно, что ещё несколько тысяч лет назад на многие важные должности в городах-государствах Древней Греции люди назначались с помощью выборов.
Самым «кратковременным» президентом в истории стал Педро Ласкурайн. После внезапной кончины действующего главы страны были проведены срочные выборы, на которых он победил, но, не желая этой должности, он сразу же после присяги подал в отставку, пробыв в президентской должности меньше часа.
Рабство в США могли отменить ещё до Гражданской войны между Севером и Югом. По этому поводу проводилось голосование, однако, оно было проиграно с перевесом с один голос, так что рабство на тот момент осталось.

В США на выборах президента голосуют не все граждане страны, а представители штатов, которых, в свою очередь, выбирают жители. И бывший американский президент Рейган, экс-актёр, поставил настоящий рекорд — за него отдали свои голоса 49 штатов из 50.
В некоторых странах участие в выборах — не право, а обязанность, и тех, кто от её исполнения уклоняется, ждёт штраф. Такая система действует, например, в Австралии и Перу.
Космонавты на орбите тоже могут принимать участие в выборах. Для передачи их голосов используется зашифрованный канал связи.

Интересная система действует в Швейцарии. Граждане страны там имеют право отменить вообще любой принятый правительством закон, если за сто дней после его принятия соберут 50.000 подписей за его отмену.
В Северной Корее, самой тоталитарной стране в мире, как бы выборы тоже как бы проводятся, но имя в бюллетенях указывается всего одно — имя действующего лидера страны .
За порчу чужого бюллетеня в Италии можно отправиться за решётку на длительный срок — до шести лет.

Однажды на Гаити, во время правления диктатора Ф Дювалье, на выборах избирателям были предоставлены бюллетени нестандартного типа. В них был только вопрос о том, согласны ли они назначить Дювалье пожизненным президентом, и возможность только утвердительного ответа.

В американском штате Нью-Мексико есть интересный закон. Согласно ему, в случае ничьей на выборах кандидаты могут определить победителя игрой во что-нибудь типа карт или костей. Этот закон до сих пор существует, в последний раз его применяли пару десятков лет назад.

В Перу молодые граждане получают паспорт только после того, как впервые проголосуют на выборах.

В Великом Новгороде на Древней Руси князя выбирали, а не передавали ему трон по наследству.

В Швейцарии, ныне являющейся одной из самых благополучных стран мира, женщины не имели права голосовать на выборах вплоть до 1971 года

Материал подготовлен на основе информации открытых источников
  • Сегодня, 13:33
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