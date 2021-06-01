В период с 18 по 24 июня на территории республики зарегистрировано 202 заявления и сообщения о преступлениях. По 166 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано: два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемые установлены), два грабежа (оба раскрыты), 30 краж (13 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 9 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и шесть преступлений в сфере экономики (по всем установлены подозреваемые лица), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД были разысканы восемь граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали пять госдолжников и одного неплательщика алиментов.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1380 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Выявлены и отстранены от управления транспортом 27 пьяных водителей.
С 18 по 24 июня на территории республики зарегистрирован один пожар в г. Рыбница. Погибших и раненых нет. За нарушение Правил пожарной безопасности составлен 21 административный протокол. mvdpmr.org