Саммиты G7, НАТО, саммит Байдена и Путина важны для Молдовы, потому что Молдова расположена на границах НАТО и в пределах пространства, где Российская Федерация претендует на наличие у неё неких национальных интересов.
Три этих события можно рассматривать и как позитивные для Молдовы, и как не обещающие ничего особенного. Тему обсудили участники онлайн-форума „Саммиты G7, НАТО, саммит Байдена и Путина и их последствия для национальной безопасности Республики Молдова”, организованного Центром информирования и документирования НАТО в Молдове, передает point.md ссылаясь на ipn.md
Доктор, доцент-исследователь Марин Бутук считает благоприятным для Молдовы подходом предложение №14 из итогового коммюнике саммита НАТО, которое призывает Россию вывести свои войска из приднестровского региона и конструктивно включиться в урегулирование приднестровского конфликта. По его словам, предстоит увидеть, насколько значимыми окажутся эти призывы для России. Ещё одним аспектом является обязательство НАТО поддерживать демократические реформы в Молдове и оказывать помощь в укреплении её обороноспособности. Кроме того, этот пункт №14 обязывает Молдову чётко обозначить свои позиции после досрочных парламентских выборов. Какими будут эти позиции – также ещё предстоит увидеть.
Доктор хабилитат, ассоциированный исследователь в Edgewater Research Алла Рошка считает важными недавние переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным, поскольку ожидалось, что транслируемые ими сигналы окажутся прагматичными. Переговоры имеют последствия для других стран, в том числе для Украины, которая обсуждалась на саммите, и в этом контексте они имеют последствия и для Молдовы. По мнению Рошки, Байден возродил американскую дипломатию, вернулся к классической дипломатии, послал сигнал о демократических реформах, правах человека и поставил эти идеи во главу угла на переговорах с Владимиром Путиным. Байден постарался подчеркнуть необходимость проведения этих реформ в соответствующих странах, и в этом можно было увидеть косвенный намёк на Украину. По итогам саммита НАТО выяснилось, что одним из приоритетов в украинском случае является борьба с коррупцией, необходимость которой актуальна и для Молдовы.
Кроме того, два президента затронули тему кибербезопасности, возможно, в большей степени с точки зрения вмешательства троллей в различные сферы деятельности компаний. В этом плане важно, чтобы и Молдова ориентировалась на развитие собственной киберзащиты и кибербезопасности. По словам Аллы Рошки, она увидела встречу между политиками, играющими по правилам дипломатии. Важно поддерживать диалог, держать двери распахнутыми для сотрудничества, в том числе это важно для России. В этом смысле и для Молдовы важно проявлять готовность к сотрудничеству, важно включить Россию в дипломатические отношения и политический диалог, чтобы сотрудничать в областях наличия общих интересов, чётко расставить приоритеты и отстаивать интересы страны.
Директор Европейского института политических исследований Молдовы Виорел Чиботару назвал непростыми отношения с Украиной и указал, что Молдова должна многое сделать для укрепления доверия. По словам Чиботару, программы НАТО дадут Молдове возможность приносить практическую пользу в рамках сотрудничества с коллегами из Альянса, участвуя в миротворческих миссиях, повышая уровень безопасности посредством контроля за границами и борьбы с коррупцией, объединяя усилия с Украиной для согласования своих правовых норм с нормами и условиями, действующими в НАТО и ЕС. Это формирует предпосылки для вовлечения Российской Федерации в новый диалог по вопросу урегулирования приднестровского конфликта. Если говорить о выводе российских войск, то первым шагом является ликвидация склада вооружений в Кобасне, который не только несёт в себе угрозу, но и способен стать шагом к вовлечению России в размораживание приднестровского конфликта.
Генеральный директор Румынского дипломатического института Юлиан Фота считает, что всё международное сообщество стоит на перепутье, перед лицом важнейших решений, но всем нужно приспособиться. Приспособиться к новому технологическому контексту, сильно отличающемуся от прежнего. В связи с этим возникает необходимость в более активных дискуссиях. По его мнению, Североатлантический альянс организован по очень гибкой схеме, на основе договора, в который не вносили изменений на протяжении 80 лет, но блок должен адаптироваться к стратегическому контексту, отражающему нынешнюю эпоху. Альянс дал добро на разработку стратегической концепции угроз для себя и способов реагирования на них. Этот документ включит в себя и главу о государствах-партнёрах, а значит – и о Республике Молдова. Эта глава будет написана с помощью Молдовы, и страна должна быть к этому готова.