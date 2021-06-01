Государственный таможенный комитет ПМР разъясняет порядок уплаты сбора за одноразовый проезд по автомобильным дорогам Приднестровья транспортных средств иностранной регистрации полной массой более 18 тонн, которые перемещают льготную категорию товаров (песок, гравий, щебень, песчано-гравийная смесь, известняк, галька, цемент и прочие; пшеница, овес, ячмень, кукуруза, соя, рапс (*из 1205-исключительно семена рапса), подсолнечник, горчица; лом и отходы черных и цветных металлов).
Согласно действующему законодательству, исчисление данного сбора производится по льготной ставке 8 расчетных уровней (РУ).
Для этого декларанту необходимо заявить сведения в графе 47 таможенной декларации. Механизм заполнения декларации следующий:
- в колонке «Вид» указывается код вида таможенного платежа «42», соответствующий дорожному сбору за проезд с транспортных средств массой более 18 тонн;
- в колонке «Основа начисления» указывается общее количество транспортных средств, указанных в таможенной декларации, в отношении которых подлежит уплате дорожный сбор;
- в колонке «Ставка» указывается результат расчета ставки таможенного сбора, применяемой при исчислении суммы дорожного сбора за проезд с транспортных средств массой более 18 тонн, который равен 8 РУ.
Акцентируем внимание, что РУ с 1 апреля 2021 года составляет 21,146 рублей ПМР, а с 1 июля — 21,579 рублей ПМР, который ежеквартально публикуется на сайте ГТК ПМР в разделе «Физическим лицам. Дорожные сборы». В случае изменения поправочного коэффициента размер ставки подлежит пересчету.
ГТК ПМР обращает особое внимание всех заинтересованных лиц на то, что льготная ставка действует только для транспортных средств, в отношении которых предоставлена льгота по уплате дорожного сбора за въезд и проезд по территории Приднестровья. При этом их въезд в ПМР возможен при наличии оплаченного дорожного сбора по любой выбранной ставке.
Имеется также альтернативный вариант оплаты дорожного сбора за проезд с транспортных средств массой более 18 тонн для хозяйствующих субъектов ПМР. Так, согласно законодательству о дорожном фонде предусмотрена возможность уплаты дорожных сборов в безналичной форме в рублях ПМР хозяйствующими субъектами Приднестровья, в адрес которых следуют транспортные средства под загрузку по заявлению, поданному в таможенный орган по месту регистрации, с указанием номеров транспортных средств, таможенного пункта пропуска, через который планируется перемещение, а также при согласии на списание с лицевого счета хозяйствующих субъектов денежных средств в счет оплаты дорожного сбора на момент въезда таких транспортных средств на территорию ПМР. customs.gospmr.org