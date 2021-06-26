Dnestr.TV

 
0

Мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности» с Россией

Мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности» с Россией

Иностранные граждане по прибытии в Россию должны будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания и осуществлением трудовой деятельности в стране.

Об этом 26 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России, передает iz.ru
«Введение в законодательство института «соглашения о лояльности» предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции», — отметили в ведомстве.

Собеседник агентства пояснил, что данная мера вводится в качестве «административного воздействия профилактического характера» и необходима для информирования мигранта о правилах въезда и выезда из РФ, пребывания на территории страны и привлечения к трудовой деятельности.

Кроме того, документ нужен, чтобы иностранный гражданин осведомился об ограничениях и запретах в России, а также о последствиях их несоблюдения, добавили в МВД.

23 июня Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязанность выезжающих в Россию трудовых мигрантов проходить медицинское освидетельствование, фотографирование и дактилоскопическую регистрацию.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 4 июня заявил, что правительство РФ решило упростить механизм завоза трудовых мигрантов в Россию. По его словам, недостаток рабочей силы в строительном секторе составляет 1 млн человек, а всего по всей экономике страны дефицит порядка 2 млн.

В конце мая президент России Владимир Путин сообщил, что РФ будет работать над улучшением условий для прибывающих трудовых кадров.

iz.ru
  • Вчера, 21:20
  • DTV
  • Просмотров: 29
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна