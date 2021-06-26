Иностранные граждане по прибытии в Россию должны будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания и осуществлением трудовой деятельности в стране.
Об этом 26 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России, передает iz.ru «Введение в законодательство института «соглашения о лояльности» предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции», — отметили в ведомстве.
Собеседник агентства пояснил, что данная мера вводится в качестве «административного воздействия профилактического характера» и необходима для информирования мигранта о правилах въезда и выезда из РФ, пребывания на территории страны и привлечения к трудовой деятельности.
Кроме того, документ нужен, чтобы иностранный гражданин осведомился об ограничениях и запретах в России, а также о последствиях их несоблюдения, добавили в МВД.
23 июня Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязанность выезжающих в Россию трудовых мигрантов проходить медицинское освидетельствование, фотографирование и дактилоскопическую регистрацию.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 4 июня заявил, что правительство РФ решило упростить механизм завоза трудовых мигрантов в Россию. По его словам, недостаток рабочей силы в строительном секторе составляет 1 млн человек, а всего по всей экономике страны дефицит порядка 2 млн.
В конце мая президент России Владимир Путин сообщил, что РФ будет работать над улучшением условий для прибывающих трудовых кадров.