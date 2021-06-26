Dnestr.TV

 
0

Первая европейская страна отменила все ограничения по коронавирусу

Первая европейская страна отменила все ограничения по коронавирусу

Исландия первой из европейских государств отменила все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Ограничения действовали с марта 2020 года, но к концу июня 2021 года по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 получили 87 процентов взрослых жителей Исландии, а около 60 процентов привиты полностью, заявили в правительстве, передает lenta.ru.

"Мы возвращаемся к комфортной жизни общества", - сказал министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир

Теперь исландцы не обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, снят запрет на проведение собраний.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса (США), в Исландии с начала пандемии коронавирус выявили у 6555 человек, погибли только 29 пациентов. Население Исландии — чуть менее 370 тысяч человек.
lenta.ru
  • Вчера, 21:38
  • DTV
  • Просмотров: 37
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна