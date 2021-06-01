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Минсельхозприроды опубликовало список организаций, имеющих лицензии на геодезическую деятельность

Минсельхозприроды опубликовало список организаций, имеющих лицензии на геодезическую деятельность

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов опубликовало на своём сайте информацию для организаций и граждан, желающих произвести работы по формированию земельных участков для составления плана.

В ведомстве напомнили о том, что необходимость составления плана земельного участка при оформлении права пользования (владения) землей установлена Земельным кодексом ПМР, передает novostipmr.com.

«В ходе формирования земельных участков, помимо установления точного местоположения, границ и площади земельного участка, происходит согласование внешних границ земельного участка со смежными землепользователями, что в дальнейшем позволяет осуществлять в случае необходимости эффективную защиту своих земельных прав. Установление точного местоположения и площади земельного участка также влияет на правильное исчисление земельного налога, уплачиваемого землепользователем», - отмечают специалисты.

Геодезические измерения, проводимые в ходе инвентаризации земель, как в целях оформления права пользования (владения) отдельными земельными участками, так и в республиканских масштабах для государственных нужд, являются залогом точности и актуальности данных, вносимых в государственный земельный кадастр Приднестровской Молдавской Республики, являющийся основой всех отраслевых кадастров.

Оформление права пользования земельными участками в Приднестровье осуществляется в заявительном порядке. Производство работ по формированию земельных участков осуществляется организациями, имеющими лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности. Таковых в республике 13.

Минсельхозприроды опубликовало список организаций, имеющих лицензии на геодезическую деятельность

novostipmr.com
  • Вчера, 21:45
  • DTV
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