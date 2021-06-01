Стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень наблюдался в 2008 году. На это повлиял резкий скачок спроса, объясняемый как погодными факторами, так и восстановлением экономики после кризиса. В некоторых зарубежных СМИ в ситуации даже обвинили «Газпром», поскольку российский газовый монополист не торопится увеличивать поставки сверх обязательств. Однако причины роста цен на газ более глубокие и во многом связаны с европейской политикой на этом направлении в последние годы, так что действия любых поставщиков в данных условиях понять легко, передает iz.ru
Буквально месяц назад Международное энергетическое агентство выпустило отчет, в котором не рекомендовало делать никаких инвестиций в разработку нефти и газа. Выход обзора оказался крайне несвоевременным — цены на нефть впервые за два года превысили $75 за баррель, а газ и вовсе начал обновлять максимумы за десятилетие и больше, причем практически во всех регионах планеты.
В долгосрочной перспективе спрос на газ может упасть или по крайней мере замедлиться, хотя и в этом есть большие сомнения (хотя бы потому, что газ является самым чистым в плане выбросов CO2 из всех углеводородов), но в ближайшей перспективе ничего подобного совершенно точно не произойдет. Напротив, отказ от угля потребует быстрой и эффективной замены «грязного» топлива на относительно «чистое», поскольку для развертывания индустрии возобновляемых источников энергии нужны многие годы.
Поэтому движение цен на мировых рынках газа ни в коей мере не было удивительным. Началось всё прошлой зимой в Восточной Азии, где цены на газ побили все рекорды. Китай в этом году, согласно прогнозу Wood Mackenzie, обгонит Японию в качестве главного потребителя сжиженного природного газа в мире (а именно СПГ сейчас обеспечивает самый значительный рост международных поставок). Китайские компании получили зимой внушение от правительства из-за роста цен на газ и сейчас скупают весь СПГ, до которого могут дотянуться, чтобы отправить его в подземные хранилища. Впрочем, тем же самым занимаются Япония, Южная Корея и Тайвань. Учитывая масштабы этих четырех экономик (вместе больше, чем ВВП Евросоюза или США), недооценивать их влияние на цены в мире едва ли возможно.
В Америке, в свою очередь, цены на хабе Генри в Луизиане находятся на максимумах с 2014 года, если сделать поправку на эффект сезонности. Промышленные резервы на 5,8% ниже нормы, что также серьезно поднимает цену на газ.
Особая ситуация сложилась в Европе, где в июне обновились максимумы за последние 13 лет. На голландском хабе TTF они поднялись на 65% с прошлого года. Цены продолжают расти благодаря целой комбинации факторов.
— Прежде всего это жаркое лето, наложившееся на ситуацию с медленным восполнением запасов в ПХГ, которые были максимально опустошены холодной зимой-2020/21, — объяснила в интервью «Известиям» директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. — Кроме того, имеет место снижение поставок СПГ в Европу (с марта импорт СПГ в Европу сократился с 9,3 млн т до 7,7 млн т в мае), поскольку его поставщики, в том числе те, которые предлагали ЕС свои «молекулы свободы», выбирают азиатские рынки, где цена на газ более привлекательна, чем в Европе.
— В настоящее время европейский рынок газа является либерализированным, цена газа определяется свободным образом на хабах, крупнейшим из которых является TTF, — заметил директор института энергетики и финансов Марсель Салихов. — Поэтому основные причины связаны с факторами спроса и предложения. По оперативным данным газотранспортных операторов, в мае 2021 спрос был на 17% выше показателей прошлого года. За первые пять месяцев 2021 года — на 17,6% больше спроса на 2020 года. Такую сильную динамику спроса мало кто ожидал, включая европейских импортеров.
По словам Салихова, предложение в принципе реагирует на скачки с определенным лагом из-за необходимости увеличения добычи, транспортного плеча и других факторов. Поэтому текущий баланс покрывается обычно из ПХГ. Но скачок спроса оказался чересчур большим, что привело к дефициту на рынке и росту цен.
«Текущая ситуация — следствие европейской политики»
На фоне роста цен в Европе, который в разгар жаркого лета начинает превращаться в определенную проблему (особенно учитывая, что он разгоняет и без того шуструю инфляцию), начался поиск виноватых. По мнению британской The Financial Times, ответственность за происходящее может нести российский «Газпром», который снизил поставки в ЕС на 20% по сравнению с допандемийным уровнем. Газета отмечает, что российский газовый монополист находится в рамках своих обязательств, но сверх того топливо поставлять не желает. Опрошенные изданием аналитики считают, что таким образом идет игра вокруг одобрения или неодобрения «Северного потока – 2»: если проект будет завизирован окончательно, поставки увеличатся.
— Традиционно во всех бедах на европейском газовом рынке винят «Газпром», — констатировала Мария Белова. — Его даже умудрялись обвинять в абсолютно противоречивых вещах. Так, в рамках антимонопольного разбирательства российского поставщика обвиняли в высоких ценах на газ, а несколько позже уже в установлении нерыночно низких цен для того, чтобы вытеснить американский СПГ. В рамках действующих долгосрочных контрактов «Газпром», равно как и любой другой поставщик, не обязан удовлетворять запросы в дополнительных объемах газа. Скорее этого следовало бы ожидать от поставщиков СПГ, которые торгуют на споте, но им в настоящих ценовых условиях интересней поставлять газ в АТР.
По словам Салихова, «Газпром» в настоящее время осуществляет поставки газа примерно на уровне прошлого года, не меньше, но и не сильно больше. Европейские потребители, считает он, могут винить в этом только себя.
— Возможно, такая позиция не нравится европейцам, но, с другой стороны, если регулирующие органы ЕС выступают против долгосрочных контрактов, выступают против строительства «Северного потока – 2», то текущая ситуация — прямое следствие подобной политики.
Интересно, что у других трубопроводных поставщиков газа в Европу особых возможностей нарастить отгрузку нет, или же они это уже сделали.
— Норвегия не имеет в настоящее время свободных мощностей по увеличению добычи, — рассказал Салихов. — Директорат по нефти Норвегии планирует, что в ближайшие пять лет добыча газа в стране будет оставаться на уровне 110–115 млрд м3. Отчасти это связано с сознательной политикой Норвегии по ограничению инвестиций в разработку новых месторождений. Что касается Алжира, то он увеличил в этом году поставки газа в Европу практически в два раза по сравнению с прошлым годом. Но это относительно небольшие объемы (20–22 млрд кубометров в год) и только два национальных рынка — Италия и Испания.
Еще одним фактором, из-за которого цены на газ по-прежнему высоки и будут оставаться высокими еще какое-то время, становятся проблемы с морскими перевозками. СПГ перевозится танкерами, и его не могла затронуть нехватка контейнеров, из-за которой мировая торговля в начале этого года чуть было не остановилась. Тем не менее и здесь не всё гладко: как рассказывает Bloomberg, в Панамском канале высока вероятность пробок, из-за чего американские суда идут в Азию в обход мыса Доброй Надежды, что удлиняет сроки поставок на неделю-другую и заметно снижает предложение.