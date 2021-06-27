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Украинские власти пригрозили отбирать землю у россиян

Украинские власти пригрозили отбирать землю у россиян

Сделки по приобретению украинской земли россиянами будут отслеживаться, а участки — конфисковаться, заявил в эфире телеканала "Дом" заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий.

В апреле Верховная рада приняла закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Иностранцы купить землю на Украине не смогут.

Чиновник акцентировал внимание, что граждане России — "страны-агрессора" — приобрести украинскую землю не смогут, так как это запрещено, передает ria.ru.

"Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю ", — объяснил Высоцкий.

Например, в качестве дополнительной проверки перед оформлением сделки будут тщательно анализироваться источники средств, которыми расплачивается покупатель, добавил он.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". При это власти страны неоднократно вводили ограничения против российских граждан и компаний из разных отраслей. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
ria.ru
  • Вчера, 20:28
  • DTV
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