На первом фото — змея, которую обнаружили в Бельцах. Биолог по фото предположила, что это полоз каспийский. А на втором фото — медянка обыкновенная, которую нашли во дворе частного дома во Флорештском районе. Оба экземпляра пресмыкающихся относятся к семейству ужеобразных.
В Бельцах 22 июня у жилого дома по улице Стрыйской люди обнаружили крупную змею. По словам очевидцев, она не успела никого укусить. Фотографию змеи разместили в социальных сетях, ею активно делились бельчане, некоторые высказывали опасения, что пресмыкающееся может быть ядовитым. Позднее жительница Флорештского района сообщила об еще одном случае: 15 июня её 13-летний сын по неосторожности получил укус змеи во дворе дома и был госпитализирован в Кишинев. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Журналисты esp.md узнавали подробности обоих случаев и поговорили с бельцким биологом о том, опасны ли эти змеи, как обезопасить себя от укуса и кого действительно стоит бояться.
Улица Стрыйская: змея проползла возле скамейки у подъезда
Бельчанин 22 июня поделился в фейсбуке фотографией мертвой змеи. Он написал, что люди нашли ее недалеко от подъезда дома по ул. Стрыйской, 19.
Змею убили Фото: facebook.com / Андрей Дизель
Корреспондент «СП» побывал на месте. Автором того самого фото оказался рабочий, который занимался утеплением стен дома, Александр Залужный. Он рассказал, что змея ползла возле скамейки второго подъезда. Далее кто-то из местных жителей попытался от нее избавиться, чтобы она никого не укусила. Труп змеи выбросили, чтобы ее никто не трогал. Змея оказалась жива, выползла из мусорки, после чего ее добили.
Откуда она появилась, никто из жителей не знает. Укусить никого не успела.
Змея в Бельцах. Места, где сначала заметили змею. Фото: Станислав Волков
Флорештский район: змея укусила ребенка После публикации фотографии змеи в «СП» обратилась Любовь Поперечная, жительница села Проданешты Флорештского района. Она сообщила, что её 13-летний сын тоже встретил змею во дворе дома. Она укусила мальчика, и его повезли в больницу сначала в Бельцы, затем в Кишинев:
«Сама змея не нападала. Она с огорода ползла во двор, где были маленькие дети. Старший сын решил ее схватить, вот она его и укусила. Пошла кровь, мы позвонили в местную поликлинику, нам сказали срочно вызвать скорую, так как не знали, что это за змея.
Мы приехали во Флорешты. Врачи переживали, так как ребенок засыпал на ходу и не знали, как вести себя в подобной ситуации. Поэтому отправили его сначала в Бельцы, а потом к специалисту в Кишинев. Сын там пробыл пару дней, потом позвонил врач и сказал, что все в порядке», — рассказала Любовь.
Сейчас мальчик дома, он здоров. Предположений о том, что за змея и откуда она взялась, у его мамы нет.
Змея, которая укусила мальчика. Фото: Любовь Поперечная
Что за змеи? Объясняет биолог Эти случаи прокомментировал бельцкий преподаватель биологии лицея им. Кантемира Яну Маршалковскую.
«По предложенным фотографиям можно предположить, что на ул. Стрыйской был обнаружен полоз каспийский, а во Флорештском районе — медянка обыкновенная. Обе змеи принадлежат к семейству ужеобразных и встречаются на территории Молдовы.
Подходящие для их обитания условия — это если у змеи рядом речка или водоем, чтобы попить, лужайка, чтобы погреться, кустарники, заросли крапивы, малины, чтобы спрятаться от жары», — пояснила Яна Маршалковская.
Наша собеседница добавила, что полоз каспийский — редкий вид змей, занесённый Красную книгу Молдовы. Он может заселять руины построек и встречаться в населённых пункта. А медянка обыкновенная распространена на севере страны, встречается в долинах рек, в степных зонах.
Говоря о том, идет ли сейчас речь о росте популяции змей, их большем распространении или миграции, биолог отметила, что точного ответа на этот вопрос нет. Период размножения, приходящийся на конец весны, уже завершился, об увеличении популяции тоже говорить нельзя. Так что появление змей могло быть и случайностью.
По словам Яны Маршалковской, описанные выше змеи могут укусить, но их яд не опасен для человека, в отличие от гадюки обыкновенной, которая также обитает в нашем регионе.
Биолог помогла сформулировать несколько рекомендаций о том, как распознать действительно опасную змею и как защититься.
Важно уметь определять, кто перед вами — уж или гадюка У ужа голова овальной формы, плавно переходящая в тело, которое блестит на солнце, есть заметные желтые или оранжевые пятна, они хорошо заметны в траве.
Обыкновенная гадюка — это обычно небольшая змея, достигающая в длину около 70-75 см, иногда встречаются гадюки длиной и до 1 м. Голова округло-треугольная, четко отделена от шеи, на верхней части головы есть три больших щитка. Обитает вблизи полян, в долинах рек и озер на границе с лесами, на вырубках, обочинах дорог.
Как не спровоцировать нападение змеи При правильном поведении в природе опасность подвергнуться нападению ядовитого животного минимальна. Для этого необходимо:
Сохранять дистанцию и избегать резких движений. Отскочить не получится (к примеру, скорость броска гадюки — почти 4 м в секунду). Безопаснее медленно отступить назад, не поворачиваясь к змее спиной.
Не бегите — в панике вы можете не заметить другую змею и наступить на нее.
При виде змеи не нужно нагибаться и проверять, кто перед вами, по возможности — отойдите подальше. Змея сама не желает такого близкого контакта с вами, поэтому, скорее всего, быстро уползет. Уж никогда не нападет первым, только в крайнем случае.
Самое опасное время — конец весны. Для змей это период кладки яиц, так что вам ничего не стоит нарваться на агрессивную самку ужа.
Симптомы после укуса ужа
На месте укуса — две кровоточащие точки, через некоторое время может начаться зуд. Никаких серьезных отеков и посинений кожи быть не должно. Если появляется сильное онемение, необходимо обратиться к врачу.
Основная опасность — попадание в ранку инфекции и дальнейшее воспаление, а для аллергиков — отёк или анафилактический шок.
Что делать после укуса обычного ужа
Промойте рану проточной водой.
Продезинфицируйте любым антисептиком.
Приложите холодный предмет.
Если есть опасения насчет аллергии, то стоит принять антигистаминный препарат.
Ни в коем случае не прижигайте и не разрезайте ранку: слюна уже попала в кровь, и вы сделаете еще хуже, занеся инфекцию.
В любом случае обратитесь за помощью в ближайшее медицинское учреждение.
Симптомы после укуса ядовитой змеи
Резкая головная боль.
Тошнота.
Сыпь по всему телу.
Что делать после укуса ядовитой змеи
В этот момент необходимо соблюдать покой, двигаться как можно меньше — это замедлит распространение яда по организму.
Можно попытаться выдавливать пальцами яд или отсасывать его из ранок. Во втором случае обязательно сплёвывать яд. Важно: отсасывать яд допустимо только в том случае, если у вас нет ранок во рту. Удалять яд стоит тотчас после укуса в течение 7–9 минут. Обязательно обратитесь за срочной медпомощью.
Такую змею нашли в Каушанах. В этом случае она осталась жива. Фото: ГИЧС esp.md