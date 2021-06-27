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Путин поручил до 15 июля организовать платную вакцинацию для трудовых мигрантов

Путин поручил до 15 июля организовать платную вакцинацию для трудовых мигрантов

Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию против коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию на работу. Об этом он сообщил в воскресенье, 27 июня.

«До 15 июля 2021 года организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности», — отмечается на сайте Кремля, передает iz.ru

Также глава государства потребовал определить финансирование данной процедуры.

Помимо этого, Путин поручил до 30 июня подготовить доклад о мерах по обеспечению платной вакцинации от COVID-19 иностранцев в России. Он подчеркнул, что прививки должны делать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

22 июня заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что препарат «Спутник Лайт» против COVID-19 для вакцинации иностранцев может поступить в Москву в конце текущей — начале следующей недели. По ее словам, для реализации программы вакцинации граждан из-за рубежа в настоящее время готовятся специальные вакцинные пункты.

4 июня Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говоря о вопросе вакцинации иностранцев, заявил, что производственный объем препаратов от коронавируса в стране достаточно обширен для того, чтобы обеспечить вакцинацию не только россиян, но и граждан из-за рубежа.

Российский лидер также пообещал обеспечить удобные условия вакцинации для иностранцев на территории страны.

iz.ru
  • Вчера, 20:55
  • DTV
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