Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию против коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию на работу. Об этом он сообщил в воскресенье, 27 июня.
«До 15 июля 2021 года организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности», — отмечается на сайте Кремля, передает iz.ru
Также глава государства потребовал определить финансирование данной процедуры.
Помимо этого, Путин поручил до 30 июня подготовить доклад о мерах по обеспечению платной вакцинации от COVID-19 иностранцев в России. Он подчеркнул, что прививки должны делать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
22 июня заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что препарат «Спутник Лайт» против COVID-19 для вакцинации иностранцев может поступить в Москву в конце текущей — начале следующей недели. По ее словам, для реализации программы вакцинации граждан из-за рубежа в настоящее время готовятся специальные вакцинные пункты.
4 июня Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говоря о вопросе вакцинации иностранцев, заявил, что производственный объем препаратов от коронавируса в стране достаточно обширен для того, чтобы обеспечить вакцинацию не только россиян, но и граждан из-за рубежа.
Российский лидер также пообещал обеспечить удобные условия вакцинации для иностранцев на территории страны.