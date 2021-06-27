Dnestr.TV

 
0

Фанатка спровоцировала массовую аварию на «Тур де Франс»

Фанатка спровоцировала массовую аварию на «Тур де Франс»

Фанатка спровоцировала массовую аварию на велогонке «Тур де Франс». Ролик доступен в YouTube-канале FloBikes.

Инцидент произошел за 45 километров до финиша. Пелотон врезался в фанатку, которая оказалась на обочине. Девушка не смотрела на велогонщиков и демонстрировала оператору картонный плакат.



Немецкий велогонщик Тони Мартин врезался в плакат, что повлекло за собой цепную реакцию падений. Лишь отдельным участникам заезда удалось избежать аварии — они передвигались по краю трассы.

Мартин проиграл 25 минут победителю этапа «Тур де Франс».

lenta.ru
  • Вчера, 21:07
  • DTV
  • Просмотров: 38
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна