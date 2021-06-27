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Фанатка спровоцировала массовую аварию на «Тур де Франс»
Фанатка спровоцировала массовую аварию на велогонке «Тур де Франс». Ролик доступен в YouTube-канале FloBikes.
Инцидент произошел за 45 километров до финиша. Пелотон врезался в фанатку, которая оказалась на обочине. Девушка не смотрела на велогонщиков и демонстрировала оператору картонный плакат.
Немецкий велогонщик Тони Мартин врезался в плакат, что повлекло за собой цепную реакцию падений. Лишь отдельным участникам заезда удалось избежать аварии — они передвигались по краю трассы.
Мартин проиграл 25 минут победителю этапа «Тур де Франс».
lenta.ru
- Вчера, 21:07
- DTV
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