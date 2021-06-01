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Лавров объяснил позицию ЕС по России желанием "подпевать" Вашингтону

Лавров объяснил позицию ЕС по России желанием "подпевать" Вашингтону

Евросоюз сразу стал "активно и с удовольствием подпевать" озвученной США по итогам саммита с РФ позиции о необходимости Москве изменить свое поведение для нормализации отношений. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

"Мгновенно озвученная по итогам переговоров [президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена] прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более, что европейские столицы, уловив настроения "большого брата", сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение", - отметил министр.

При этом еще предстоит посмотреть, как на деле будут проходить консультации между РФ и США по конкретизации подходов к достигнутому в Женеве пониманию о взаимодействии, подчеркнул Лавров, передает ТАСС.

Министр добавил, что серия мероприятий на высшем уровне между странами Запада в преддверии саммита РФ - США создает ощущение подготовки публичной солидаризации подходов к отношениям с Москвой. Он напомнил, что состоялись саммиты Группы семи в британском Корнуолле и НАТО в Брюсселе, а Байден встретился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В документах Корнуолла и Брюсселя закреплено продвижение концепции "миропорядка, основанного на правилах", в противовес универсальным принципам международного права, закрепленным, прежде всего, в Уставе ООН".
tass.ru
  • Сегодня, 09:09
  • DTV
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