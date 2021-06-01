Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) в мае 2021 года составила 5 372 рубля ПМР ($333 по курсу ПРБ), на 16,6% выше, чем за соответствующий период прошлого года (4 607 руб.)
Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 91 140 человек, что на 2,2% меньше, чем было годом ранее.
Данные по уровню заработной платы за май 2021 года предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, сообщает newspmr.com ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья в мае 2021 года составила 6 235 рублей ($387 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 228 рублей. Темп роста за год – 119,3%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 13 209 руб.; - черная металлургия – 10 087 руб.; - электроэнергетика – 7 563 руб.; - промышленность стройматериалов – 6 870 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - лесное хозяйство – 2 104 руб.; - почтовая связь – 2 708 руб.; - геология и метеорология – 2 870 руб.; - автомобильный транспорт – 3 594 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, составила 6 755 рублей ($419 по курсу ПРБ). В мае 2020 года эта зарплата находилась на уровне 5 484 рубля. Темп роста за год – 123,2%.
Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 21 821 человек – на 2,6% меньше, чем было годом ранее.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - черная металлургия – 10 087 руб.; - электроэнергетика – 7 563 руб.; - промышленность стройматериалов – 6 870 руб.; - машиностроение и металлообработка – 6 766 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - полиграфическое производство – 3 997 руб.; - электротехническое производство – 5 253 руб.; - мукомольно-крупяное производство – 5 387 руб.; - легкая промышленность – 5 398 руб. НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за май 2021 года составила 4 481 рубль ($278 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 964 рубля. Темп роста за год – 113,0%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - управление свободными экономическими зонами – 12 440 руб.; - банки и кредитование – 8 848 руб.; - страхование – 8 542 руб.; - органы госвласти и управления – 5 989 руб. Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - дошкольное образование – 2 893 руб.; - культура и искусство – 3 105 руб.; - социальное обеспечение – 3 312 руб.; - наука и научное обслуживание – 3 325 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за май 2021 года составила 4 063 рубля ($252 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата находилась на уровне 3 604 рубля. Темп роста за год – 112,7%.
Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 40 912 человек. Это на 1,8% меньше, чем было годом ранее.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - органы государственной власти – 6 065 руб.; - общая коммерческая деятельность – 5 902 руб.; - здравоохранение – 5 294 руб.; - редакции и издательства – 4 690 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 297 руб.; - геология и метеорология – 2 870 руб.; - дошкольное образование – 2 893 руб.; - культура и искусство – 3 122 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.