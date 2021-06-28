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Меркель призвала Европу отгородиться от Британии санитарным кордоном не смотря на прививки от COVID-19

Меркель призвала Европу отгородиться от Британии санитарным кордоном не смотря на прививки от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель предлагает запретить британцам въезд в Евросоюз, вне зависимости от того, были ли они вакцинированы от коронавируса, сообщает eadaily.com

Как пишет The Times, предложение было сделано на фоне распространения «индийского» штамма коронавируса.

В связи с этим, фрау канцлер призывает обозначить Великобританию как «страну, вызывающую озабоченность», потому что там очень распространен штамм коронавируса «Дельта».

Эти планы будут обсуждаться как с высокопоставленными европейскими чиновниками, так и с национальными официальными лицами в Комитете по интегрированному политическому кризису ЕС.

Есть все основания полагать, что эта германская инициатива найдет поддержку Парижа. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за обязательный карантин для всех непривитых путешественников.

Напомним, Германия и Франция ранее уже ужесточили правила въезда для граждан России из-за коронавируса «Дельта». Въезжающие россияне будут находиться на 14-дневном карантине. В том числе вакцинированные и переболевшие.

Ранее EADaily сообщало, что на фоне новой волны пандемии из Германии стали меньше депортировать нелегальных мигрантов, просящих убежища.
  • Сегодня, 11:50
  • DTV
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