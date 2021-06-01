Dnestr.TV

 
0

Адаптивный карантин предлагается продлить до 15 сентября

Адаптивный карантин предлагается продлить до 15 сентября

Президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил продлить карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом до 15 сентября. В последний раз действие адаптивного карантина продлевалось сроком до 1 сентября.

До 8 июля Верховный Совет рассмотрит законопроект главы государства.

Сегодня состоялось заседание Оперативного штаба при Президенте. В ходе которого говорили о соблюдении масочного режима в Приднестровье. По мнению Главы государства, граждане маски могут не надевать на свежем воздухе, а вот что касается помещений, то здесь требуется соблюдать эти меры защиты и быть в масках. Особое внимание по данной проблеме уделили общественному транспорту. В маршрутных такси не всегда соблюдаются меры карантина, говорили на заседании. В частности, водители управляют общественным транспортом без масок. Глава государства поручил МВД провести специальную проверку по данному вопросу, передает пресс-служба главы государства.

Кроме того, на заседании Оперативного штаба при Президенте уделили внимание теме вакцинации. Вадим Красносельский напомнил, что она в Приднестровье добровольная. По последним данным, в республике осталось около 20 тысяч доз различных препаратов. Сейчас идет работа по приобретению вакцин от коронавируса. Глава государства рекомендовал гражданам обращаться в поликлиники и делать прививки.
  • Вчера, 21:21
  • DTV
  • Просмотров: 28
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
  • Нововведения в правилах рыболовства

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
  • Нововведения в правилах рыболовства
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна