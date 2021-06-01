Президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил продлить карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом до 15 сентября. В последний раз действие адаптивного карантина продлевалось сроком до 1 сентября.
До 8 июля Верховный Совет рассмотрит законопроект главы государства.
Сегодня состоялось заседание Оперативного штаба при Президенте. В ходе которого говорили о соблюдении масочного режима в Приднестровье. По мнению Главы государства, граждане маски могут не надевать на свежем воздухе, а вот что касается помещений, то здесь требуется соблюдать эти меры защиты и быть в масках. Особое внимание по данной проблеме уделили общественному транспорту. В маршрутных такси не всегда соблюдаются меры карантина, говорили на заседании. В частности, водители управляют общественным транспортом без масок. Глава государства поручил МВД провести специальную проверку по данному вопросу, передает пресс-служба главы государства.
Кроме того, на заседании Оперативного штаба при Президенте уделили внимание теме вакцинации. Вадим Красносельский напомнил, что она в Приднестровье добровольная. По последним данным, в республике осталось около 20 тысяч доз различных препаратов. Сейчас идет работа по приобретению вакцин от коронавируса. Глава государства рекомендовал гражданам обращаться в поликлиники и делать прививки.