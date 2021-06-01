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Депутаты предложили закрепить на уровне закона процедуру прохождения освидетельствования водителей на наличие алкоголя на месте

Депутаты предложили закрепить на уровне закона процедуру прохождения освидетельствования водителей на наличие алкоголя на месте

Группа депутатов Комитета по вопросам АПК предложила закрепить на уровне закона процедуру прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

«На сегодняшний день сотрудники органов внутренних дел могут по своему усмотрению отправить человека на медицинское освидетельствование. Мы считаем, что у сотрудника внутренних дел может быть субъективный взгляд. Поэтому мы предполагаем, как и принято во всем мире, что должно быть освидетельствование при помощи специальной техники на месте. И если водитель не согласен с данным освидетельствованием, у него должны быть право и возможность съездить в медучреждение и пройти профессиональное освидетельствование», – подчеркнул председатель Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ и транспорту Олег Леонтьев.

Инициатива депутатов предполагает вступление данной нормы с 1 января 2022 года. При формировании бюджета на следующий год будет заложено необходимое финансирование на приобретение достаточного количества специальных приборов для сотрудников органов внутренних дел, передает пресс-служба ВС ПМР.

«Настоящая инициатива предусматривает использование приборов для определения факта употребления алкоголя прямо на месте. И если человек согласен с тем, что у него присутствуют пары алкоголя, значит, соответствующий протокол составляется на месте. Если нет, у него есть право в специализированном медучреждении пройти профессиональный анализ», – отметил заместитель председателя Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ и транспорту Антон Онуфриенко.

Комитет будет рекомендовать Верховному Совету принять проект закона в первом чтении.
vspmr.org
  • Вчера, 21:47
  • DTV
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