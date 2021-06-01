В рамках рабочей командировки в столицу Российской Федерации Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев встретился с Послом по особым поручениям МИД России Виталием Тряпицыным.
В ходе беседы состоялось детальное обсуждение широкого комплекса актуальных вопросов в рамках урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова. В этом контексте стороны высказались за неукоснительное исполнение договоренностей в рамках пакета «Берлин+», а также активизацию диалога на всех уровнях переговорной конструкции, включая проведение без каких-либо предусловий заседаний «Постоянного совещания…» в формате «5+2» в соответствии с Принципами и процедурами переговорного процесса, сообщается на сайте МИД ПМР.
В развитие дискуссии дипломаты выразили обеспокоенность недавними провокациями одной из политических сил РМ в Зоне Безопасности. Как отметил Виталий Игнатьев, данные акции в пунктах пропуска Приднестровья создали проблемы в части свободы передвижения людей и сопровождались угрозами в адрес представителей правоохранительных органов ПМР. Глава внешнеполитического ведомства сообщил о направлении в адрес молдавской стороны и всех международных участников переговорного процесса обращения о недопустимости подобных действий, чреватых нарушением прав приднестровцев и нагнетанием напряженности в Зоне Безопасности.
В ходе встречи собеседники также уделили внимание отдельным аспектам, касающимся развития российско-приднестровского сотрудничества и функционирования миротворческой операции на Днестре.
В завершение общения была выражена обоюдная заинтересованность в продолжении системной коммуникации по всему спектру актуальных направлений двустороннего взаимодействия. mfa-pmr.org