В Бендерах на пересечении улиц Кишинёвская и Бендерского Восстания перевернулся гружёный КАМАЗ с прицепом. ДТП произошло около трёх часов дня.
Грузовик на высокой скорости врезался в два легковых автомобиля. После столкновения его кабина и прицеп опрокинулись. От удара придавило водителя Toyota. От полученных травм мужчина 56 лет скончался на месте, передает пресс-центр МВД ПМР
Очевидцы помогли выбраться водителю и пассажиру автомобиля Volkswagen. Одного из них с ссадинами и ушибами головы госпитализировали в больницу. Водитель большегруза выбрался самостоятельно.
Известно, что детей в автомобилях не было. Спасатели и пожарные извлекли погибшего из искорёженной машины. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства трагедии. Предварительная причина аварии – у КАМАЗа отказали тормоза.
Водитель КамАЗа, протащившего по улице автомобиль в Бендерах, рассказал журналистам, что произошло в момент аварии. Молодой мужчина по имени Александр, управлявший грузовиком, сообщил, что «ехал потихоньку – 40 где-то», поскольку вез «сильно большой груз». Очевидно, подразумевается скорость 40 км/ч.
«Смотрю – педаль не нажимается, вообще отказали…», - говорит водитель о состоянии тормозов большегрузной машины.
«Как раз никого не было здесь, думал – успею. И не успел», - поясняет Александр свою попытку остановить КамАЗ с отказавшими тормозами на показавшейся ему пустой улице, где, как выяснилось, оказались другие машины. Он также отметил, что «смотрел» и что «давал сигналы».
На кадрах, снятых журналистами, видно, что водитель грузовика пребывает в состоянии, приближенном к шоковому.