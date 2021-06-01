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В Бендерах в аварии с участием КАМАЗа погиб мужчина

В Бендерах в аварии с участием КАМАЗа погиб мужчина

В Бендерах на пересечении улиц Кишинёвская и Бендерского Восстания перевернулся гружёный КАМАЗ с прицепом. ДТП произошло около трёх часов дня.

Грузовик на высокой скорости врезался в два легковых автомобиля. После столкновения его кабина и прицеп опрокинулись. От удара придавило водителя Toyota. От полученных травм мужчина 56 лет скончался на месте, передает пресс-центр МВД ПМР

Очевидцы помогли выбраться водителю и пассажиру автомобиля Volkswagen. Одного из них с ссадинами и ушибами головы госпитализировали в больницу. Водитель большегруза выбрался самостоятельно.

Известно, что детей в автомобилях не было. Спасатели и пожарные извлекли погибшего из искорёженной машины. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства трагедии. Предварительная причина аварии – у КАМАЗа отказали тормоза.

Водитель КамАЗа, протащившего по улице автомобиль в Бендерах, рассказал журналистам, что произошло в момент аварии.
Молодой мужчина по имени Александр, управлявший грузовиком, сообщил, что «ехал потихоньку – 40 где-то», поскольку вез «сильно большой груз». Очевидно, подразумевается скорость 40 км/ч.

«Смотрю – педаль не нажимается, вообще отказали…», - говорит водитель о состоянии тормозов большегрузной машины.

«Как раз никого не было здесь, думал – успею. И не успел», - поясняет Александр свою попытку остановить КамАЗ с отказавшими тормозами на показавшейся ему пустой улице, где, как выяснилось, оказались другие машины. Он также отметил, что «смотрел» и что «давал сигналы».

На кадрах, снятых журналистами, видно, что водитель грузовика пребывает в состоянии, приближенном к шоковому.

В Бендерах в аварии с участием КАМАЗа погиб мужчина

В Бендерах в аварии с участием КАМАЗа погиб мужчина

В Бендерах в аварии с участием КАМАЗа погиб мужчина

В Бендерах в аварии с участием КАМАЗа погиб мужчина

В Бендерах в аварии с участием КАМАЗа погиб мужчина

В Бендерах в аварии с участием КАМАЗа погиб мужчина

В Бендерах в аварии с участием КАМАЗа погиб мужчина

В Бендерах в аварии с участием КАМАЗа погиб мужчина

В Бендерах в аварии с участием КАМАЗа погиб мужчина

  • Сегодня, 20:00
  • DTV
  • Просмотров: 10
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