Стоимость газа в Европе обновила новые многолетние максимумы после отказа Газпрома бронировать дополнительные мощности ГТС Украины на июль. Цена газа в Европе превысила $400 за тысячу кубометров на торгах во вторник, 29 июня.
Фьючерс на июль по индексу TTF на ICE Futures вырос до $414 после информации о том, что Газпром отказался бронировать дополнительные мощности ГТС Украины на июль, когда остановятся на ремонт главные экспортные газопроводы РФ: Северный поток остановится с 13 по 23 июля, Ямал-Европа - с 6 по 10 июля, передает korrespondent.net.
Напомним, что Минэнерго Украины ожидает рост цен на газ. Из-за дефицита топлива на европейском рынке газ продолжит дорожать, но для населения его стоимость не изменится до мая следующего года. korrespondent.net