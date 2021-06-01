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Цена на газ в Европе превысила 400 долларов

Цена на газ в Европе превысила 400 долларов

Стоимость газа в Европе обновила новые многолетние максимумы после отказа Газпрома бронировать дополнительные мощности ГТС Украины на июль.
Цена газа в Европе превысила $400 за тысячу кубометров на торгах во вторник, 29 июня.

Фьючерс на июль по индексу TTF на ICE Futures вырос до $414 после информации о том, что Газпром отказался бронировать дополнительные мощности ГТС Украины на июль, когда остановятся на ремонт главные экспортные газопроводы РФ: Северный поток остановится с 13 по 23 июля, Ямал-Европа - с 6 по 10 июля, передает korrespondent.net.

Напомним, что Минэнерго Украины ожидает рост цен на газ. Из-за дефицита топлива на европейском рынке газ продолжит дорожать, но для населения его стоимость не изменится до мая следующего года.
korrespondent.net
  • Сегодня, 20:08
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