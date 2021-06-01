В кинотеатре им. Горького состоялась встреча Главы государства с руководством и депутатским корпусом Бендер. Вадим Красносельский ответил на вопросы, которые волнуют жителей города.
Один из первых обсуждаемых вопросов затрагивал тему внешней политики. Отвечая на него, Президент начал с истории, а именно с вопроса о языке в Молдове. Сейчас в соседней стране настаивают на том, что есть только румынский, в свою очередь, молдавский сохранился только в Приднестровье, отметил Вадим Красносельский. Глава государства также отметил, что официальный Тирасполь выступает за решение проблем только за столом переговоров. «Диалог нужен, и мы будем его вести», - подчеркнул Президент.
Перспективы фонда капитальных вложений – ещё одна тема встречи. Президент рекомендовал учитывать все мнения при составлении перечня объектов, на которых будут проводиться ремонтные работы. Здесь также важно прислушиваться к позиции депутатов, считает Глава государства, сообщается на сайте главы государства.
Конечно же, говорили о пандемии. Президент рассказал о ситуации с коронавирусом. Сейчас отмечается негативная тенденция по росту числа заболеваний в России. Никто не исключает новой волны COVID-19 в Приднестровье. Надо быть к этому готовыми, отметил Глава государства. Снизить риски позволит вакцинация. Сейчас в Приднестровье доступны различные препараты. Прививки в стране добровольные. По словам Вадима Красносельского, чем больше будет провакцинировано населения, тем быстрее страна получит коллективный иммунитет.
Состояние дорог - актуальная проблема для Бендер. На встрече была поднята проблема ремонта внутриквартальных и внутридомовых участков. В целом по республике на эти цели надо более 500 миллионов рублей. Уже в следующем году выделят дополнительное финансирование.
Парк Октябрьский надо восстанавливать – говорили на встрече. Президент рекомендовал начинать эту работу секторами. К реконструкции требуется приступить уже в следующем году, отметил Вадим Красносельский.
Говорили на встрече и о двух летних лагерях, которые надо восстановить. Один из них «Лира». Он всесезонный. Нужны субсидии для его реконструкции. Глава государства считает, что в первую очередь надо совместно восстанавливать лагерь «Юность». Здесь нужны план и программа действий. Президент поручил их подготовить. В следующем году начнут его реконструкцию.
Подняли и проблему самозахватов. В городе отмечены случаи, когда жители огораживают территорию возле жилых домов и распоряжаются ей, как частным владением. Это недопустимо, считает Президент. Глава государства поручил Верховному Совету подготовить инициативу, чтобы с такими явлениями бороться на законодательном уровне. При этом контрольным органам надо дать больше полномочий и сократить сроки принятия решений по данным проблемам.
Инспекция Президента по стройплощадкам
Президент в сопровождении главы бендерской администрации и председателя горсовета посетил с инспекцией строительные площадки города. Масштабные работы по реконструкции сейчас ведутся в центральной части населенного пункта. Много времени строители потратили на ремонт всех коммуникаций. Планируется реконструкция Мемориала революционной, боевой и трудовой славы железнодорожников. Появятся современные скверы.
Сегодня также идет реконструкция фонтана у ДК им. Ткаченко. Глава государства осмотрел, как выполняются работы. В планах реконструкция клумб, установка малых архитектурных форм. Основные работы планируют завершить до сентября этого года. Президент отметил, что «вся центральная часть Бендер должна стать удобной, доступной и интересной».
Глава государства также посетил стройплощадку, которая скоро преобразится в современный сквер в бендерском микрорайоне Солнечный. Парковую зону планируют сдать к сентябрю. Позже появятся поля для спортивных игр, детские площадки, беседки.
Новое место отдыха будет востребовано жителями города, уверен Президент. Глава государства рекомендовал при строительстве не спешить и выполнять все работы качественно.
Масштабные строительные работы ведутся и на въезде в Бендеры со стороны Тирасполя. Здесь ремонтируют путепровод по улице Панина. Президент сегодня осмотрел объект и побеседовал с руководителем подрядной организации.
Сооружение было в аварийном состоянии. Его построили больше 50 лет назад. Специальная комиссия вынесла вердикт, что требуется серьезный ремонт. По плану работы продлятся до 21 сентября этого года. Уже выполнены работы по демонтажу дорожного полотна.
Планируется выполнить ремонт пролетных балок, конструкций береговых опор, поперечной несущей балки, берегового конуса, замена подпорной стены, тротуарных блоков, перильных ограждений и барьерного ограждения дорожной части. После ремонта займутся благоустройством.
Социальные объекты на контроле Президента
Микрорайон Северный города Бендер. Детский сад №26. Объект внесен в программу фонда капитальных вложений на этого год. Зданию исполняется ровно 50 лет. Учреждение посещают 90 детей. Сейчас ведутся строительные работы на втором этаже здания. Преобразятся сразу две группы для ребят. Планируется замена сантехники и не только. На эти цели выделили более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Глава государства рекомендовал уделить внимание и прилегающей к детскому саду территории.
Педиатрический стационар Бендерского центра матери и ребенка. Еще один объект в программе посещений Президента. Сейчас на объекте завершают работы по капитальному ремонту фасада здания. Преображаются цоколь и балконы. Планируются работы и по благоустройству прилегающей территории.
«Следующий этап – это роддом и весь комплекс помещений, которые примыкают к роддому. Проект дорогостоящий, семнадцать миллионов рублей. По большому счету, в три этапа мы способны будем все выполнить», - отметил Президент.
Глава государства также рассказал о реконструкции Республиканской клинической больницы. Объект планируют сделать единым комплексом, который будет соединен между собой соответствующими переходами. «Это совершенно новый проект, он многомиллионный и давно востребован как жителям столицы, так и всего Приднестровья»,- сказал Вадим Красносельский.
По словам Президента, многие строения РКБ были построены еще в 1930-тые годы. Они не подлежат реконструкции и их надо сносить. В этом году уже ведутся работы по облагораживанию прилегающей территории. А весь объект планируют реконструировать за три-четыре года.
Президент поручил облагородить территорию Борисовского кладбища у памятников умершим защитникам
Глава государства сегодня посетил бендерское кладбище, осмотрел место захоронения героев. Речь идет о защитниках, умерших в мирное время (и не только об участниках боевых действий по защите Приднестровья, но и о ветеранах ВОВ и войны в Афганистане). За годы существования Приднестровской Молдавской Республики ушли из жизни многие. На бендерском кладбище появился целый квартал мест захоронения умерших героев.
По президентскому поручению в текущем году установили 50 памятников. В следующем году здесь еще сделают 50. Такую задачу поставил сегодня Вадим Красносельский. Постепенно однотипные плиты будут установлены у каждой могилы умершего защитника – с согласия родственников. Глава государства поручил также облагородить данную территорию и замостить тротуарной плиткой.
Президент считает, что аналогичные Аллеи Героев должны быть благоустроены в каждом городе республики – как дань памяти умерших защитников Отечества.