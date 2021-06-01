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Санду настаивает на приостановке авиасообщения с Россией – почему?

Санду настаивает на приостановке авиасообщения с Россией – почему?

Президент Молдовы Майя Санду настаивает на приостановке полетов в Российскую Федерацию.

Об этом сообщили источники, близкие к президенту, пишет bloknot-moldova.md. По их данным, только на этой неделе Санду провела несколько обсуждений с лицами, принимающими решения в Кишиневе, и прямо потребовала прекращения авиасообщения с Российской Федерацией.

Официальной причиной, которую называет Майя Санду, – негативная пандемическая тенденция в России. Напомним, что весной прошлого года, ее, тогда еще не президента, такие мелочи в отношении пандемической ситуации в Италии и других западных странах, откуда массово бежали наши сограждане, ее не беспокоили. Санду также ничего не сказала, когда в Британии обнаружили новый штамм коронавируса, а самолеты из Кишинева продолжали туда летать.

Однако неофициально, как утверждают те же источники, это решение, связанное с внеочередными парламентскими выборами. Опасения Санду вызывает то, что к выборам 11 июля домой могут вернуться несколько тысяч граждан Молдовы, которые традиционно голосуют за левые силы. Она просто не может позволить этим гражданам голосовать за своих конкурентов.

По сложившейся уже традиции, пресс-служба президента не ответила на звонки журналистов telegraph.md, чтобы прокомментировать данную ситуацию.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 20:32
  • DTV
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