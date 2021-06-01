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Минздрав разрабатывает программу по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний

Минздрав разрабатывает программу по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний

В Министерстве здравоохранения прошло совещание с участием главного внештатного кардиолога. Обсуждались пункты программы по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, связанные с выявлением и мониторингом факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их ранней диагностикой. Для этого, в частности, предполагается проводить обязательную бесплатную липидограмму, сообщается на сайте ведомства.

Программа расписана по годам и подразумевает поэтапное внедрение оборудования. Так, предполагается закупить электрокардиографы – их точное количество будет указано после получения расчетов об обеспеченности сети медучреждений данными приборами. Заместитель министра здравоохранения Александр Кузнецов обратил внимание на необходимость приобретения следящей аппаратуры для палат интенсивной терапии и реанимации. Такое оборудование позволит в режиме реального времени контролировать динамику показателей пациента.

Министр Кристина Албул также считает необходимым предусмотреть возможность обучения врачей функциональной диагностики работе с велоэргометрами, врачей УЗИ – проведению ультразвукового исследования сердца.

Участники совещания обсудили также плановое лечение больных. Так, сейчас пациенты, состоящие на учете, самостоятельно приобретают лекарственные препараты для снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. Пятилетняя программа подразумевает обеспечение данными медикаментами граждан из льготной категории граждан. Документ планируется запустить в следующем году.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 20:35
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