Сборная Украины одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Матч прошел на поле стадиона «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго.
Счет в матче открыл полузащитник сборной Украины Александр Зинченко (27-я минута), который отличился после передачи Андрея Ярмоленко. Но перед самым перерывом Эмиль Форсберг (43-я минута) сравнял счет ударом из-за пределов штрафной после передачи Александера Исака.
Больше по ходу основного времени командам не удалось изменить счет. В дополнительное время сборная Швеции осталась в меньшинстве, Маркус Даниэльсон был удален за фол против Артем Беседина. Игрок сборной Украины не смог покинуть поле без посторонней помощи. Уже в компенсированное время победный мяч забил Артем Довбик после передачи Зинченко.
Украина впервые в своей истории вышла в четвертьфинал плей-офф чемпионата Европы.
Лучшим достижением Швеции на Евро является выход в полуфинал, команде удалось достичь этого на Евро-1996.
Сборная Украины стала последним участником четвертьфиналов Евро, в следующем раунде турнира команде предстоит играть против сборной Англии. Встреча пройдет 3 июля на Олимпийском стадиона в Риме.
Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи турнира проходят в 11 городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Мюнхене, Риме и Севилье. sportrbc.ru