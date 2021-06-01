Проектом закона «О проведении в 2021 году налогового эксперимента по цифровизации делопроизводства и администрирования деятельности индивидуальных предпринимателей на территории ПМР» предлагается упростить взаимодействие индивидуальных предпринимателей с налоговыми органами. Все сведения о предпринимателе и условиях его деятельности будут содержаться в индивидуальном электронном документе.
В ходе эксперимента будет использоваться QR-код предпринимателя. При его сканировании можно будет получить информацию об индивидуальном предпринимателе. Также будет использоваться карточка оплаты налогов, что даст возможность уплаты налогов в режиме онлайн. Новая система взаимодействия позволит ИП отчислять налоговые платежи и уведомлять об этом налоговые органы в режиме реального времени. Проводиться эксперимент будет на добровольной основе, и принять участие в нем смогут индивидуальные предприниматели, которые изъявят такое желание. Профильный комитет будет рекомендовать Верховному Совету принять проект закона в окончательном чтении. vspmr.org