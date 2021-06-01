Dnestr.TV

 
0

Эксперимент по налоговому администрированию

Эксперимент по налоговому администрированию

Проектом закона «О проведении в 2021 году налогового эксперимента по цифровизации делопроизводства и администрирования деятельности индивидуальных предпринимателей на территории ПМР» предлагается упростить взаимодействие индивидуальных предпринимателей с налоговыми органами. Все сведения о предпринимателе и условиях его деятельности будут содержаться в индивидуальном электронном документе.

В ходе эксперимента будет использоваться QR-код предпринимателя. При его сканировании можно будет получить информацию об индивидуальном предпринимателе. Также будет использоваться карточка оплаты налогов, что даст возможность уплаты налогов в режиме онлайн. Новая система взаимодействия позволит ИП отчислять налоговые платежи и уведомлять об этом налоговые органы в режиме реального времени. Проводиться эксперимент будет на добровольной основе, и принять участие в нем смогут индивидуальные предприниматели, которые изъявят такое желание. Профильный комитет будет рекомендовать Верховному Совету принять проект закона в окончательном чтении.
vspmr.org
  • Сегодня, 05:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна