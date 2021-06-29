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В Чехии выявили первое заражение "лямбда"-штаммом коронавируса

В Чехии выявили первое заражение "лямбда"-штаммом коронавируса

Во вторник в лабораториях Чехии подтверждены 120 случаев индийского штамма коронавируса "дельта", кроме того в Центрально-Чешском крае зафиксирован один случай латиноамериканского штамма "лямбда", сообщил на своем сайте Государственный институт здравоохранения (ГИЗ).

"Во вторник в лабораториях республики подтверждены 120 случаев индийского штамма коронавируса "дельта". Подтвержден также 21 случай бразильского штамма "гамма" и 65 - африканского штамма "бета". Кроме того, в Центрально-Чешском крае зафиксирован латиноамериканский штамм "лямбда" коронавируса", - говорится в сообщении, передает ria.ru

В целом в настоящее время в Чехии доминирует британский вариант коронавируса, подчеркивается в сообщении института. Третья часть новых больных коронавирусом приходится на Прагу.

"В течение последней недели падение заболеваемости коронавирусом в стране приостановилось и начался небольшой рост. В частности, во вторник зарегистрировано 157 новых больных, что на 39 больше, чем неделей ранее", - констатирует ГИЗ.

ria.ru
  • Сегодня, 05:48
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