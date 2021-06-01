За последний год, по сравнению с маем 2020 года, зарплата украинцев выросла на 28,1%, тогда как реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 16,8%.
В Украине в мае 2021 года средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 13 499 гривен - на 44 гривны меньше, чем в апреле. Об этом сообщает Госстат во вторник, 29 июня.
Зарплаты в Украине падают второй месяц подряд - в апреле они сократились на 69 гривен, пишет korrespondent.net.
За последний год (по сравнению с маем прошлого года) зарплата выросла на 28,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 16,8%.
При этом самая высокая начисленная зарплата в мае была в Киеве - 19 287 гривен, самая низкая - в Волынской области - 10 890 гривен.
По данным Госстата, самую большую зарплату получают в сферах Информация и телекоммуникации - 25 265 гривен, Финансовая и страховая деятельность - 21 965 гривен, тогда как самую низкую получают работники сферы Временное размещение и организация питания - 8 875 гривен.
Напомним, что ранее Кабмин дал прогноз роста минимальной зарплаты. Минимальная зарплата в Украине в 2022 году вырастет, однако совсем незначительно - на 8,4%.
Также сообщалось, что минимальные зарплаты медикам повысят в 2022 году. Сегодня президент объявил о подписании указа о повышении зарплат медработникам, но сроки его не назвал. korrespondent.net