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Абитура в ковидное время: Как будут принимать документы в молдавские университеты летом 2021 года

Абитура в ковидное время: Как будут принимать документы в молдавские университеты летом 2021 года

Прием документов поступающих в ВУЗы Молдовы будет производиться онлайн. Министерство образования, культуры и исследований объявило о ряде изменений, утвержденных для приема на грядущий учебный год в программы на степень бакалавра и магистратуры.

Приемный конкурс будет проходить по смешанной системе, в том числе онлайн, передает kp.md.

Этапы конкурса:

19 – 30 июля – онлайн-подача документов на конкурс;

3 августа – объявление промежуточных результатов;

4 – 10 августа – подача оригиналов документов в учреждение, выбранное кандидатами, по графику с поэтапным доступом, установленным учреждением в различных учебных блоках, с соблюдением мер защиты от распространения вируса COVID-19;

12 августа – объявление окончательных результатов.

Минобразования уведомило, что документы в электронном виде будут отправляться в приемную комиссию с использованием различных доступных интернет-инструментов – электронная почта, Viber, Skype, Messenger, WhatsApp, специальное программное обеспечение для приема и т. д.

- Для кандидатов, которые не могут отправить документы на конкурс онлайн, высшие учебные заведения привлекут определенное число сотрудников для сбора документов. Вузы могут организовать конкурс для приема в магистратуру на 2021-2022 учебный год одновременно с приемом в бакалавриат. Кандидаты на обучение в бакалавриате смогут зарегистрироваться для участия в приемном конкурсе по нескольким специальностям в различных областях, в одно или несколько высших учебных заведений, но они смогут поступить только на одну специальность в рамках одного учебного заведения, куда они подадут оригиналы документов, – говорится в сообщении министерства образования

kp.md
  • Сегодня, 07:20
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