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Верховный Совет корректирует трудовое законодательство

Верховный Совет корректирует трудовое законодательство

На сегодняшнем пленарном заседании Верховного Совета рассматривалось сразу несколько поправок в Трудовой кодекс. Автор одной законодательной инициативы – Правительство. Вторую предложил Уполномоченный по правам человека в Приднестровье Вячеслав Косинский.

Согласно действующему законодательству, нормирование труда по одним и тем же технологическим операциям может разниться в зависимости от отрасли и даже от отдельных предприятий внутри каждой из них. Трудовой кодекс предполагает, что с согласия профсоюзного органа работодатель может ввести нормативы, отличающиеся от действующих на других предприятиях. С целью защиты трудовых прав решено ввести «типовые нормативы для однородных работ», передает novostipmr.com.

Представлявшая законопроект министр по соцзащите и труду Елена Куличенко подчеркнула, что аналогичная норма имеется в российском законодательстве. Как отметил председатель парламентского Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Сергей Чебан, подобные предписания имеются в трудовом законодательстве не только России, но и большинства стран постсоветского пространства.

Со своей стороны омбудсмен Вячеслав Косинский предложил изменить правила составления графиков профсоюзных отпусков работников из семей с тремя и более детьми. Уполномоченный по правам человека заметил, что в настоящее время выбрать удобное время могут члены многодетной семьи, в которой младшему ребёнку не исполнилось 12 лет. Предложение увеличить этот возраст ещё на два года единогласно сразу в двух чтениях принято Верховным Советом. Но вступит оно в законную силу в случае подписания Президентом только с начала следующего года. Иначе придётся менять уже составленный на предприятиях и в учреждениях график отпусков.
novostipmr.com
  • Сегодня, 20:03
  • DTV
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