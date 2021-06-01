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ЕС возобновляет свободный въезд еще из 12 стран, Молдова включена в список

ЕС возобновляет свободный въезд еще из 12 стран, Молдова включена в список

Европейский союз возобновляет свободный въезд еще из 12 стран. На данный момент известна только половина из общего числа новых стран.

Об этом в Twitter сообщили журналисты "Радио Свобода". По словам журналистки Гьеракины Тухиной, Косово, Босния и Герцеговина и Черногория включены в список безопасных для путешествий, передает rbc.ua

"Постоянные представители стран-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели", - отметила она.

А Рикард Йозвяк добавил, что Молдова, Армения и Азербайджан тоже включены в список, а рекомендации должны вступить в силу уже завтра.

Напомним, до этого стало известно, что Австрия ослабляет ограничения на въезд для туристов, но не из Украины.

На сегодня Евросоюз разрешает свободный въезд из 12 стран, в том числе, Австралии, Японии и США.

rbc.ua
  • Сегодня, 20:06
  • DTV
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