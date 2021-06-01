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В 2021 году начнется диагностика гепатитов В и С

В 2021 году начнется диагностика гепатитов В и С

Во втором неокончательном чтении парламент принял госпрограмму по профилактике вирусных гепатитов В и С до 2024 года. Комитет по социальной политике и здравоохранению доработал ко второму чтению несколько глав проекта программы, предложенной Правительством, внес больше 60 поправок. Действие программы должно начаться уже в 2021 году, на первый этап ее реализации нужно 2,5 млн рублей. Эти деньги пойдут на организацию госреестра пациентов с вирусными гепатитами В и С и на развитие услуг лабораторной диагностики и скрининга этих видов вирусных гепатитов, в частности, на закупку реактивов для уже действующих лабораторий Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, передает пресс-служба ВС ПМР.

«Мы её доработали, прописали в новом варианте, приняли поправки и предлагаем на третье чтение в приложении к закону о республиканском бюджете на 2021 год прописать (как мы прописали в программе), чтобы уже в этом году можно было начинать работу в части диагностики и выявления лиц с гепатитами. А уже со следующего года заложить деньги на лечение данной категории больных. И в России, и в Молдове данная категория пользуется бесплатным лечением у государства. Мы выражаем надежду, что у нас так будет, и со следующего года заложим средства, для того чтобы начинать лечение этого недуга», – сказал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.

Приднестровью целевая программа по профилактике вирусных гепатитов В и С очень нужна, отмечают и в Минздраве, и в Верховном Совете. Эпидситуация по гепатитам в республике неблагополучная. По данным официальной статистики, заболеваемость составляет 1,1 человека на 100 тыс. населения. На весь период действия программы необходимы около 40 млн рублей. Они пойдут на диагностику, лечение и профилактические мероприятия по предупреждению появления новых случаев гепатитов В и С. На эти мероприятия в бюджет будет закладываться порядка 9 млн рублей ежегодно.

«Говорят, что гепатит С – это медленный убийца. 10 лет он может не проявляться, а потом за один миг, за несколько месяцев приводит к летальному исходу. Гепатит В много лет не лечился. Но сегодня есть препараты на международном рынке, есть препараты первичного и вторичного уровня для различных категорий, для того чтобы лечить. Думаю, что мы начнем лечить. Это поручение Президента, мы должны его выполнить и доработать данную программу, принять ее, чтобы она начала действовать. И начинать диагностику, четкую диспансеризацию и процесс лечения», – подчеркнул глава профильного парламентского комитета.

Сейчас во многих странах уже внедрено лечение вирусных гепатитов, которое с успехом используется. Есть хорошие результаты – 98% заболевших излечиваются. У нас в республике за 4 года планируется охватить лечением порядка 50% больных вирусными гепатитами. Профилактические мероприятия будут включать в себя освещение проблемы в СМИ, работу с населением, выпуск буклетов, листовок и проведение лекций. Планируется также создать сайт, куда будут стекаться данные всех лечебных учреждений республики.

Закон «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С на 2021–2024 годы» принят Верховным Советом во втором неокончательном чтении. Профильный комитет подготовит его для рассмотрения в третьем чтении одновременно с проектом закона, предусматривающим внесение изменения в республиканский бюджет на 2021 год.
vspmr.org
  • Сегодня, 20:10
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