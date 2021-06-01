Глава государства Вадим Красносельский подписал изменения в закон о мерах господдержки в период ЧП и карантина.
Законопроект с дополнениями в Закон «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 и 2021 годах» поступил в Верховный Совет от Президента в режиме законодательной необходимости. 23 июня парламентарии поддержали его сразу в двух чтениях.
Напомним: в 2020 году из-за пандемии на территории ПМР было введено чрезвычайное положение, а затем и карантинные ограничения. Работа предприятий, которые готовят еду для школ и других образовательных учреждений, была приостановлена. В простой отправили большую часть работников этих предприятий.
По действующему законодательству время простоя должно быть оплачено. Предприятия питания вынуждены были взять кредиты для выплаты зарплат своим сотрудникам. На эти цели организации получили льготные кредиты, которые необходимо было погасить до 30 июня 2021 года, передает novostipmr.com.
До настоящего времени ограничительные меры в Приднестровье сохраняются, питание в школах до сих пор не производится. Из-за этого, в частности, предприятие «Школьник» так и не смогло погасить свой кредит.
За 2020 год убыток МУП «Школьник» составил 990 тысяч рублей. За пять месяцев этого года – 263 тысячи рублей. Сложившиеся обстоятельства в значительной степени затрудняли исполнение кредитных обязательств и не позволяли их исполнить в установленные законом сроки, то есть до 30 июня 2021 года.
Теперь срок погашения кредита продлен до 31 декабря 2021 года.
Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования. novostipmr.com