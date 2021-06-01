По количеству миллионеров и размеру их капиталов на первое место впервые за пять лет вышла Северная Америка.
Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2020 году увеличилось на 7,6% и составило $79,6 трлн. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Capgemini SA в ежегодном докладе World Wealth Report, обнародованном в среду, 30 июня.
При этом число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) повысилось на 6,3% – до 20,8 млн человек. Росту их богатства способствовал существенный подъем фондовых рынков в прошлом году, передает korrespondent.net.
После того, как Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) на протяжении пяти лет лидировал по обоим показателям, в 2020 году на первое место вновь вышла Северная Америка. Число HNWI там увеличилось на 10,7% и достигло 7 млн человек, их суммарный капитал вырос на 11,9% – до $24,3 трлн. Подъем в АТР составил соответственно 5,8% (до $6,9 млн человек) и 8,4% (до $24 трлн).
В Европе количество богатых людей выросло на 2,8% (до 5,4 млн), в Африке – на 2,7% (до 0,2 млн), на Ближнем Востоке – на 6,8% (до 0,8%). А в Латинской Америке оно сократилось на 4% (до 0,6 млн).
Совокупное состояние HNWI в Европе увеличилось на 4,5% (до $17,5 трлн), в Африке – на 3,8% (до $1,7 трлн), на Ближнем Востоке – на 10,7% (до $3,2 трлн), в Латинской Америке – на 0,5% (до $8,8 трлн).
Среди стран первое место по количеству богачей в прошлом году заняли США (6,575 млн, рост на 11,3%), далее следовала Япония (3,537 млн, +6,2%), Германия (1,535 млн, +6,9%) и Китай (1,461 млн, +11%). На долю этих государств приходилось 62,9% от числа всех HNWI в мире по сравнению с 61,6% в 2019 году и 58,4% в 2012 году.
В акциях в первом квартале 2021 года в мире хранилось 30% состояния миллионеров, в денежных средствах и эквивалентах – 24% (25%), в активах с фиксированной доходностью – 18% (17%), в недвижимости – 15%, в альтернативных инструментах – 14% (13%).
World Wealth Report использует данные из 71 государства, на долю которых приходится более 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации глобальных фондовых рынков. korrespondent.net